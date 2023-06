Vercurago. On. Pastorella all’incontro di Azione Lecco

Una serata, quella di lunedì, sulla famiglia e sul ruolo della politica

Oltre alla deputata e vicepresidente d’Azione, presente anche Cereda del ‘Chicco di Grano’. Venerdì a Robbiate affrontato il tema trasporti e mobilità

VERCURAGO – Si è svolto lunedì sera a Vercurago il primo incontro del ciclo: ‘Disagio sociale: lavoro, famiglie e trasporti. Perché serve la Politica?’ organizzato dal gruppo di Azione Lecco. All’iniziativa, incentrata sul tema della famiglia, hanno partecipato l’Onorevole Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, e Laura Cereda, dell’associazione il Chicco di Grano.

La serata si è aperta con una riflessione di Cereda sull’importanza del ruolo della famiglia nella nostra società e sulla delicatezza di tutte quelle fasi che, dalla formazione del nucleo familiare stesso fino all’educazione e alla crescita dei figli e alla cura degli anziani, possono dar luogo a difficoltà e bisogni che devono interessare tutta la collettività.

Da qui il ruolo della politica, interlocutore fondamentale per dare risposte concrete ad una società in rapida evoluzione. Ed è sul ruolo della politica che Pastorella sottolinea la necessità di costruire reti di protezione e meccanismi di aiuto a chi è in difficoltà e allo stesso tempo gestire bene le poche risorse disponibili per sviluppare servizi efficienti e promuovere opportunità di crescita e di emancipazione, per i giovani ma non solo.

Un punto sottolineato dalla vicepresidente di Azione è quello della necessità di allontanarsi da concezioni polarizzate del tema della famiglia e di occuparsene in maniera pragmatica, con un approccio ad ampio raggio che consideri tutte le sfaccettature della società contemporanea.

Buona la prima dunque per il ciclo di incontri, promosso da Azione Lecco che continuerà venerdì 16 giugno alle ore 20.45 presso lo Spazio Condiviso di Robbiate (via Don Sebastiano Colleoni, 4) con un’iniziativa sul tema trasporti e mobilità. Ospiti della serata il Consigliere regionale Massimo Vizzardi, Giorgio Dahò (Comitato pendolari Milano-Lecco-Tirano), Claudio Panichi (Tavolo nazionale trasporti di Azione), Pedro Bossi Núñez (studente del Politecnico di Milano). A moderare Mattia Muzio, responsabile trasporti e mobilità Azione Lecco. La partecipazione sarà libera e gratuita.