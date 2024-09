Street food, musica & divertimento

Dal 20 al 22 settembre Tipico Eventi approda per la prima volta a Bellagio con il gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Lungolago Europa verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì e sabato dalle ore 11:00 fino alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali, con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento!

“Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre ci saranno tre grandi spettacoli di musica dal vivo in acustica: venerdì alle ore 20.00 i FOOLS MADNESS vi regaleranno un viaggio italiano e internazionale dagli anni 70 ad oggi, a seguire si esibiranno poi i SULUTUMANA. Sabato sera invece la BAND GREYGOOSE si esibirà con un tributo al grande Cesare Cremonini: inizio concerto ore 20.00. Sabato e domenica dalle 14.00 a rotazione per tutto il pomeriggio ci saranno spettacoli di magia, bolle di sapone e mini baby dance con Mr & Mrs UAO.”

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione! Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Volontari Soccorso Bellagio.

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento ufficiale su Facebook “BELLAGIO – STREET FOOD FESTIVAL” https://www.facebook.com/events/1739055216911365

Se invece volete sapere di più su di noi e sui nostri eventi in giro per l’Italia trovate tutto sulla nostra pagina: https://www.facebook.com/tipicoeventi/