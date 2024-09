In Salus: in gravidanza e nel post parto, scegli il corso più adatto a te

Riparti con entusiasmo! Scopri i corsi dedicati alla gravidanza e ai neonati per ritrovare equilibrio e benessere

RUBRICA – Da tempo In Salus è un Centro di riferimento per la salute delle donne, delle mamme, delle famiglie. È un luogo in cui le donne in particolare, dal menarca alla menopausa, possono trovare servizi a loro dedicati. I nostri corsi offrono l’opportunità di prendersi cura di loro stesse, conoscere il ciclo mestruale, il benessere del pavimento pelvico, dedicarsi del tempo di movimento di qualità, possono incontrarsi, tessere conoscenze ed amicizie in grado di accompagnare e sostenere.

Al Centro In Salus di Lecco, le mamme in attesa partecipano agli incontri di movimento e pilates, insieme ai papà trovano nel corso di accompagnamento alla nascita uno spazio tranquillo, intimo familiare che li sostiene durante questo viaggio.

Nel post partum lo spazio mamma bambino è il punto di riferimento per tante famiglie, dove potersi confrontare, ritrovarsi, affidarsi e vivere più serenamente i primi mesi di vita dei piccoli. Il corso di massaggio, di yoga cuore a cuore e ginnastica post partum accompagnano i neonati e le neomamme verso la salute e il benessere, coccolati e accolti.

Dietro a tutto questo c’è un team di professionisti che fa della collaborazione, dell’ascolto, della formazione e dell’informazione continua il suo punto di forza.

Partecipare ad un corso In Salus significa scegliere qualità e sicurezza. Proponiamo una vasta gamma di corsi e servizi, tra cui:

Corso di accompagnamento alla nascita di coppia: per tutte quelle coppie che desiderano avere uno spazio dove poter trovare informazioni teorico/pratiche, dove poter dialogare, sentirsi sostenuti, accolti e accompagnati, non solo per quanto riguarda la nascita ma anche per i primi mesi di vita del bimbo.

Corso mamme di nuovo in attesa: per tutte quelle mamme che alla loro seconda, terza, quarta gravidanza cercano un momento da dedicare al nascituro o un momento di confronto con altre mamme accompagnate da un’equipe multidisciplinare.

Ginnastica e pilates in gravidanza: i benefici sono molteplici e dimostrati da tantissimi studi scientifici, il movimento è raccomandato a tutte le mamme in attesa per migliorare la mobilità di schiena e bacino, per favorire e accorciare i tempi di travaglio e parto, per produrre endorfine, per ridurre lombalgia e sciatica e molto altro.

L’abbraccio dell’utero in gravidanza continua nel corso del Massaggio neonatale dove mamma e bambino si ritrovano in un contatto che diventa relazione dolce, lenta, silenziosa.

Il corso di yoga cuore a cuore riporta mamma e bimbo in quel contenimento, in quel movimento dettato dal respiro che hanno già conosciuto per nove mesi con la bellissima aggiunta delle posizioni dello yoga.

Corso di alimentazione complementare e disostruzione: dedicato a quelle mamme e a quelle famiglie che vogliono tuffarsi con serenità ed entusiasmo nel momento del passaggio dall’alimentazione liquida a quella solida, supportati dalle ultime revisioni scientifiche.

Corso di movimento post partum: un tempo dedicato alle mamme e ai loro piccoli nel post partum in cui ricominciare precocemente a muoversi, ad ascoltare e assecondare i bisogni del corpo che nuovamente cambia, a rieducare pavimento pelvico e ridurre la diastasi addominale.

Corso di ginnastica Hipopressiva: dedicato a tutte quelle donne che vogliono prendersi cura del proprio pavimento pelvico, della propria postura, dell’eventuale diastasi, del proprio corpo attraverso un metodo che da qualche hanno sta prendendo sempre più spazio nel mondo del benessere.

Corso di pilates: ripartire dall’ascolto, dal movimento del proprio corpo per generare salute in tutti i campi della vita.

Ogni nuovo inizio è un passo verso il benessere. Prenditi cura di te, oggi e ogni giorno: scegli In Salus per ripartire con slancio.

