SuperSamaStore: creare relazioni per crescere efficacemente

L’azienda lecchese, specializzata nella vendita commerciale di prodotti idro termo sanitari, punta a una crescita costante intensificando il proprio network per superare le sfide del settore

Il 18 ottobre si è tenuta la terza edizione dell’Oktoberfest 3S, la fiera ha visto coinvolto fornitori, clienti ed enti certificatori. Non sono ovviamente mancati un ricco ristoro, musica e tanto intrattenimento.

LECCO – 50 anni e non sentirli, anzi, Samà srl, nata come piccola realtà operante nel settore dell’idraulica, vuole continuare a crescere, coltivando in modo strategico la propria rete di fornitori, partner, clienti e i nuovi professionisti del settore.

Per questo motivo dai quattro soci è nata l’idea di creare degli eventi ricorrenti che coinvolgano e mettano al centro tutti gli attori del comparto termo-idraulico, della refrigerazione, così come impiantisti e installatori della provincia e oltre.

“Raccogliere la sfida di questi anni di cambiamento ed evoluzione del settore è imprescindibile, – afferma il Presidente, Gregorio Samà – non solo per rimanere competitivi e crescere, ma perché è il servizio stesso al cliente che lo chiede”.

Per essere un punto di riferimento in un settore in continua evoluzione e sempre più sfidante per via delle normative europee sulla transizione ecologica, della concorrenza economica dall’oriente e delle esigenze del mercato italiano, regionale e provinciale, non basta avere un piano di crescita ben delineato, è imperativo creare relazioni.

“La chiave di volta in questo scenario è creare relazioni, dove gli artigiani possano avere un fornitore che li aiuti a trovare sempre la migliore soluzione, che sia anche un partner affidabile per rimanere aggiornati sul quadro normativo, – continua Gregorio Samà – oltre ad essere ben strutturato a livello logistico e che abbia relazioni solide con le aziende coinvolte nel settore”.

Proprio con l’evento tenutosi il 18 ottobre, SuperSamaStore è stato fulcro di un network che ha visto diverse aziende unire le forze per raggiungere gli attori principali del settore, grazie a un fitto programma composto da interventi tecnico formativi, intrattenimento, un gustoso catering e riconoscimenti ai diversi fornitori e clienti.

Sono intervenuti tra l’altro, partner da sempre attivi e sensibili alla ricerca e lo sviluppo di tecnologie e prodotti inerenti il risparmio energetico e l’inquinamento, quali Panasonic, LG Electronics, Gree , Fantini Cosmi, Innovita , ICMA , DAB, Sauermann , FIMI , FAR, Eurotis e A-Gas. Da segnalare anche la presenza di società di servizi e supporto normativo, come CNA ed APAVE.

Il successo di queste iniziative si concretizza appunto nei numeri, l’evento di venerdì 18, nonostante le condizioni atmosferiche avverse ha visto oltre 400 persone partecipanti, 13 aziende, 2 enti certificatori e la presenza delle classi 3° e 4° dell’Istituto Professionale Aldo Moro di Valmadrera.

Questi risultati fanno capire quanto questo settore sia in fermento e pronto a guardare al futuro in modo positivo e proattivo.

