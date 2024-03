A Rogeno una settantina di volontari per il week-end del verde pulito

L’evento è stato organizzato dal comune di Rogeno, Silea e associazioni del territorio

Raccolte bottiglie di plastica e vetro, lattine, contenitori e involucri di plastica e frammenti di polistirolo

ROGENO – Associazioni, gruppi e cittadini di Rogeno hanno partecipato al week-end del verde pulito, domenica 17 marzo, tutti insieme, hanno ripulito da svariati rifiuti alcune zone del lago. L’iniziativa è stata organizzata dal comune di Rogeno, in collaborazione con le associazioni no profit del territorio e Silea, che ha fornito i materiali per la raccolta dei rifiuti.

L’obiettivo dell’evento è, in particolare, quello di sensibilizzare sul problema dell’abbandono dei rifiuti, chiedendo di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, armati di uno straordinario spirito di sacrificio, di tanta pazienza e di una grande forza di volontà.

Presenti circa 70 volontari, appartenenti a varie associazioni del paese. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, il Gruppo Micologico Brianza, il Gruppo Amici della Scuola dell’infanzia A. Ratti, la sezione locale dell’AIDO, l’associazione sportiva TourlnCanoa, l’associazione Amici della Natura e il “Lake Pusiano eco team”.

Presenti all’appuntamento anche alcuni giovani del territorio limitrofo, tra cui i ragazzi del Centro Giovani Civico 1 di Bosisio Parini, coordinati dagli educatori della Cooperativa Sociale Sineresi.

L’attività dei giovani si inserisce infatti tra le proposte dei Comuni afferenti al Polo Brianza Ovest, con particolare riferimento al progetto di welfare comunitario “Habitat- Giovani che vivono il territorio“, che vuole promuovere un processo partecipativo ed opportunità innovative rivolte ai giovani, in qualità di protagonisti all’interno della vita comunitaria.

Dalle ore 8.30, i volontari si sono ritrovati nei pressi del parcheggio di Via alla Punta, dove sono stati distribuiti i materiali per la raccolta dei rifiuti e sono stati suddivisi i compiti tra tutti i presenti.

Ingente il quantitativo di rifiuti raccolti, costituiti soprattutto da bottiglie di plastica e vetro, lattine, contenitori ed involucri di plastica, frammenti di polistirolo, abbandonati nell’area del lago. Presenti anche il sindaco Matteo Redaelli, il consigliere Davide Conti e l’assessore Giovanni Rossin.

“E’ stata una bellissima soddisfazione vedere tutta questa partecipazione, soprattutto da parte dei giovani che sono molto sensibili al tema. Ovviamente grazie alla grande partecipazione siamo riusciti a ripulire l’area da molta sporcizia lasciata da incivili e portata dal lago. Abbiamo raccolto sia da riva che dall’acqua con le canoe – ha spiegato il consigliere Davide Conti – Abbiamo potuto eseguire alcuni interventi di manutenzione del percorso e una ulteriore pulizia del verde”.

Un intervento necessario, soprattutto dopo gli eventi calamitosi che hanno portato all’abbattimento di alcune porzioni di bosco e di alcune piene del lago che hanno depositato molto materiale legnoso proveniente dal Lambrone.

“E’ stata una giornata faticosa, ma ha dato molta soddisfazione e molti stimoli a proseguire su questa e altre iniziative che coinvolgano soprattutto i giovani – ha concluso il sindaco Redaelli – Ringraziamo tutti i partecipanti, il prossimo appuntamento sarà con Tra Natura e Fantasia il 14 aprile, proprio nel percorso a lago che abbiamo pulito”. L’evento si è concluso con un aperitivo offerto dall’Amministrazione.