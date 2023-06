Agenti manganellano trans, il sindaco di Pescate vuole assumerli

Pescate a corto di vigili per l’estate, il sindaco arruolerebbe i due agenti denunciati a Milano

“Siamo pronti ad accoglierli per impiegarli in operazioni di controllo qui a Pescate”

LECCO – “Attualmente il nostro Comando di Polizia locale intercomunale è composto da due agenti fissi e cinque agenti in prestito da altri comuni, ma per mantenere alta la sicurezza nel periodo estivo cerchiamo altri vigili decisi e risoluti come i nostri. Personalmente quindi sarei pronto ad assumere i due agenti del comune di Milano protagonisti della vicenda con la trans, vicenda che ha caratterizzato la cronaca degli ultimi giorni”.

Lo fa sapere il sindaco di Pescate Dante De Capitani riferendosi ai due agenti denunciati dopo aver preso a manganellate un cittadino transessuale nel corso di un intervento.

“Non conosco i nomi dei due agenti – aggiunge il primo cittadino – ma se volessero collaborare con noi siamo pronti ad accoglierli per impiegarli in operazioni di controllo del territorio qui a Pescate o anche a Garlate se il mio collega vorrà, perché la sicurezza dalle nostre parti non è un optional ma una certezza”.