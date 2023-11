Ambrogini 2023: ecco chi sono i benemeriti di Merate

La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà il 7 dicembre in occasione di Sant’Ambrogio

Verranno assegnati quattro benemerenze civiche e cinque encomi

MERATE – L’artista Angelo Dozio, la presidente dell’associazione “L’altra metà del cielo” Amalia Bonfanti, il benefattore Francesco Frisia e un premio alla memoria di Ennio Airoldi, compianto presidente Csi provinciale e volontario. Sono questi i destinatari delle quattro benemerenze civiche che verranno consegnate in occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio.

Nella seduta odierna, la Giunta ha provveduto ad assegnare anche cinque encomi, indirizzati all’Unione Sportiva Saints di Pagnano, al Comitato Viale Verdi, e alle storiche attività meratesi Ravasi Carrozzeria, Animosi Illuminazione e Lorenz.

Una ricorrenza, quella degli Ambrogini, molto sentita in città con cui l’Amministrazione comunale intende riconoscere e premiare cittadini, enti, aziende e associazioni meritevoli, che si sono distinti per il loro impegno e le loro opere nei settori civico, sociale, assistenziale, culturale e sportivo.

La cerimonia di consegna delle Benemerenze e delle relative targhe si terrà giovedì 7 dicembre presso l’Auditorium Comunale Spezzaferri, in Piazza degli Eroi 3. L’evento, in programma alle 16, sarà allietato dall’esibizione degli allievi della scuola di musica “San Francesco” di Merate.

In mattinata, precisamente alle 10.30, si terrà la messa solenne in chiesa prepositurale Sant’Ambrogio di Merate, durante la quale il sindaco accenderà il cero donato dal Comune alla Parrocchia e che, come da tradizione, arderà per tutto il prossimo anno sull’altare del Santo.

Inizierà inoltre giovedì 7 dicembre, per terminare il giorno successivo, venerdì 8 dicembre, la tradizionale Fiera di Sant’Ambrogio, che si terrà nel centro storico della città. E sempre l’8 dicembre sarà l’occasione per assistere al concerto di Natale del Coro La Torr di Merate, con la partecipazione del Coro Valle del Lambro di Besana Brianza, presso l’Auditorium comunale Spezzaferri. Un’occasione da non perdere, in cui si terranno, dalle 17, canti e polifonie capaci di allietare coloro che decideranno di assistere all’evento.

Un ricco programma di eventi, di cui il sindaco Massimo Panzeri si è detto orgoglioso: “La giornata del 7 dicembre sarà una celebrazione ricca di significato e di eventi che abbracceranno non solo il carattere religioso della festa, ma anche l’importanza di coloro che, con il loro impegno, hanno reso migliore la nostra comunità”.