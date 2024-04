Arriva a Merate il primo AgriMercato di Campagna Amica

A Merate in Piazza degli Eroi

L’iniziativa di Coldiretti Como Lecco e ProLoco Merate

MERATE – Verrà inaugurato il primo AgriMercato di Campagna Amica a Merate in Piazza degli Eroi nella giornata di giovedì 11 aprile. Da questa data in poi, l’AgriMercato si terrà con cadenza settimanale.

Per la prima giornata sono previste attività didattiche per i bambini e, dopo il taglio del nastro, ci sarà l’agriaperitivo offerto dagli agricoltori. Sarà un’occasione per assaporare i prodotti del mercato.

“Abbiamo accolto volentieri la proposta di Coldiretti Como Lecco che, in collaborazione con la ProLoco di Merate, ha organizzato questa iniziativa – continuano Massimo Panzeri, Sindaco e Paolo Centemero, neo assessore al commercio e all’agricoltura – L’idea di un mercato agricolo dove acquistare direttamente dagli agricoltori è certamente un vantaggio sia per il consumatore finale, che ha certezza di potere avere un prodotto di qualità e a km 0, sia per il produttore che ha un’opportunità in più, ma anche per il territorio in quanto acquistare a km 0 significa difendere l’ambiente riducendo l’inquinamento”.

Acquistare direttamente da chi produce è il modo migliore per avere la garanzia della sicurezza di quanto si porta in tavola tra tutte le forme di distribuzione, lo afferma un’indagine di Coldiretti e Noto Sondaggi 2024 che fotografa le nuove tendenze di consumo sul territorio. Tre cittadini lariani su quattro, ben oltre il 70%, ricerca il prodotto agricolo e l’86% degli italiani desidera un mercato contadino di prossimità.

“La rete di Campagna Amica, gestita da Coldiretti, risponde proprio a questa esigenza: in tutta Italia i mercati agricoli di Campagna Amica sono oltre 1.200 e con l’apertura dell’AgriMercato di Merate i nostri produttori arrivano a coprire un’area strategica. Avremo un’ampia gamma di prodotti, tra cui formaggi caprini e vaccini, Grana Padano, salumi, conserve, confetture, sott’oli, ma anche pane e prodotti da forno e molto altro – continua Sara Ranghetti, presidente dell’Associazione AgriMercato – Nelle due province di Como e Lecco i mercati agricoli divengono altresì ulteriore elemento di attrattiva turistica e sono molto apprezzati anche dagli stranieri che li possono scoprire in una loro vacanza sul territorio”.