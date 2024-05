La scuola primaria di Monte Marenzo festeggia il Senza Zaino Day

Giovedì 16 maggio l’evento che coinvolge la rete delle scuole senza zaino

In programma una performance teatrale per poter gridare all’unisono “Natura, che spettacolo!”

MONTE MARENZO – Scuola primaria “Abele Colombo” di Monte Marenzo in festa che svolgeremo il prossimo 16 maggio. Tutte le scuole che, come la scuola della Val San Martino, aderiscono alla Rete delle Scuole Senza Zaino festeggeranno il Senza Zaino Day, evento annuale a cui partecipano più di 600 scuole in tutta Italia.

“Il movimento Senza Zaino opera per rendere la scuola una comunità accogliente, uno spazio ospitale, un luogo della responsabilità collettiva e, in questa occasione, ogni scuola apre le proprie porte per presentarsi alla comunità circostante e per mantenere con la realtà dei genitori, dell’amministrazione pubblica locale, dei concittadini una relazione di scambio e arricchimento reciproco pur nel riconoscimento delle diverse autonomie e realtà. ‘Comunità’, ‘responsabilità’, ‘autonomia’ sono proprio i pilastri fondamentali di questo modello di scuola”.

Anche la primaria di Monte Marenzo aderisce a gran voce a questa giornata di festa e quest’anno lo farà portando a termine il progetto di plesso annuale “Natura, che spettacolo!” che ha avvicinato i bambini al mondo artistico teatrale oltre che a quello della natura, per aprire alla meraviglia per l’ambiente e alla cura dello stesso. Tutti i genitori sono invitati giovedì 16 maggio alle ore 14.15 per una performance teatrale itinerante nei locali della scuola, performance che convergerà, al termine del pomeriggio, in un momento comune in cui poter gridare all’unisono “Natura, che spettacolo!”