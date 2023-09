I bimbi di Dervio avranno una casa sull’albero al parco Boldona

Sarà realizzata con i proventi incassati dal Comune grazie al Ninja Park e all’Acquapark

“Vogliamo offrire un’opportunità in più ai nostri bambini di stare a contatto con la natura e abbellire ancor di più il parco”

DERVIO – Con i quasi 43 mila euro incassati dal Ninjapark e Acquapark, il Comune di Dervio realizzerà una casa sull’albero al parco Boldona. Una prima stagione più che positiva e remunerativa per le attrazioni ludiche ha fatto prendere all’Amministrazione questa scelta.

“Utilizzeremo questi proventi per migliorare le strutture al servizio dei bambini di Dervio – spiega Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio – e per questo abbiamo lanciato un altro progetto innovativo: una casa sull’albero nel parco giochi della Boldona e altri interventi sempre destinati all’infanzia”.

A beneficiare delle installazioni sulla spiaggia della Foppa non solo le casse comunali: “Posti di lavoro sono stati generati, proventi dai parcheggi e visibilità per Dervio sul fronte turistico, senza contare i vantaggi che le attività commerciali e turistiche del territorio hanno avuto”, li elenca il primo cittadino.

“La casa sull’albero – conclude Cassinelli – sarà un modo per dare un’opportunità in più ai nostri bambini di stare a contatto con la natura, andando così a rendere ancora più bello il parco giochi che è già inclusivo. L’amministrazione comunale ringrazia l’Autorità di Bacino per aver sostenuto il progetto che si è dimostrato vincente per il lago di Como”.