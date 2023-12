I Vigili del Fuoco di Bellano in festa per Santa Barbara

Ieri, domenica, la cerimonia per i volontari del distaccamento in onore della loro Patrona

BELLANO – I Vigili del Fuoco si sono dati appuntamento ieri mattina presso la caserma del paese per dare il via ai festeggiamenti in onore della loro protettrice Santa Barbara.

Con un giorno di anticipo, rispetto al calendario, i volontari del distaccamento di Bellano hanno organizzato una giornata in onore della loro patrona.

Dopo l’ammassamento, mezzi e volontari, hanno sfilato per le vie del paese fino a raggiungere la chiesa per la Santa messa e la benedizione.

I festeggiamenti sono proseguiti al Palasole dove è stato allestito un rinfresco e un ricco pranzo per volontari e simpatizzanti.

Si ringrazia per le immagini Tiziano Foto