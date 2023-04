Il 6 maggio torna la Marcia della Pace, 10 km da Olginate a Lecco

L’iniziativa proposta dalla Tavola Lecchese per la Pace

‘In marcia contro tutte le guerre’

OLGINATE – Una camminata di 10 km per ribadire la necessità del cessate il fuoco in Ucraina e in tutti gli altri contesti di guerra, da quelli attuali come il Sudan ai conflitti dimenticati, come lo Yemen, la Libia, la Somalia e molti altri.

Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 6 maggio 2023 la Tavola Lecchese per la Pace organizza nuovamente la Marcia della Pace da Olginate a Lecco, con ritrovo fissato alle ore 14:30 al ponte della ferrovia di Olginate, partenza alle ore 15.00 e arrivo in Piazza Cermenati a Lecco. A partire dalle 17:30 è previsto un momento musicale, che accompagnerà l’intervento di Nello Scavo, giornalista d’inchiesta di Avvenire, seguiti da altri, tra cui quello di Giulio Meazza, operatore umanitario da poco rientrato dall’Ucraina.

Seguendo la sponda occidentale dell’Adda, i partecipanti raggiungeranno Piazza Cermenati attraversando il ponte Azzone Visconti. Il passaggio da una sponda all’altra è stato appositamente scelto perché i ponti rappresentano da sempre un simbolo di tolleranza e incontro delle diversità, valori fondamentali per la convivenza civile. L’iniziativa vuole rappresentare un appello ai cittadini a non restare inerti e indifferenti di fronte a ciò che sta avvenendo, perchè la guerra può essere fermata solamente con il dialogo, non fornendo armi ai belligeranti.

“Presentando la Marcia del 2022 – spiegano gli organizzatori – avevamo auspicato che non si trattasse di un evento conclusivo, ma fosse l’inizio di un percorso di sensibilizzazione sull’importanza di investire nella cultura della pace. Così è stato: nel mese di marzo la Tavola Lecchese per la Pace ha organizzato due iniziative, una al Circolo ARCI Spazio Condiviso di Calolziocorte alla presenza di Giorgio Beretta di OPAL Brescia (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere) e l’altra alla Casa sul Pozzo di Lecco con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo; giovedì 4 maggio sarà la volta del giornalista Gianni Borsa, che al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera presenterà il suo nuovo libro su David Sassoli”.

Al momento sono circa 60 le associazioni aderenti alla Tavola Lecchese per la Pace, “ed è significativo che la quasi totalità delle realtà coinvolte non sia impegnata direttamente in attività di promozione della pace, ma lavori in ambito sociale e nell’aiuto al prossimo: questo dimostra come la pace non sia considerata un valore astratto, bensì una condizione preliminare e necessaria alle attività quotidiane, da perseguire con il massimo dell’impegno”.