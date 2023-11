Il comune di Pescate rimborsa le spese di trasporto agli studenti

La misura vuole equiparare i costi di trasporto per tutti gli studenti (elementari, medie, superiori) a 20 euro al mese

Gli studenti delle superiori che vanno a Lecco in autobus riceveranno dal comune un rimborso di 117 euro all’anno

PESCATE – La misura inserita nel Piano per il Diritto allo Studio è stata decisa all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale: “Abbiamo deciso di equiparare i costi di trasporto per tutti gli studenti pescatesi delle scuole elementari, medie e superiori a 20 euro al mese” ha spiegato il sindaco Dante De Capitani.

A beneficiare dei rimborsi saranno gli studenti delle superiori residenti a Pescate: “Riceveranno un rimborso dal comune di Pescate sul prezzo pagato per l’abbonamento. Da quest’anno scolastico anche gli studenti delle scuole superiori pagheranno 20 euro al mese che, moltiplicati per i nove mesi di scuola, fanno 180 euro all’anno. Siccome il costo annuale dell’autobus per Lecco è di 297 euro all’anno, il comune di Pescate rimborserà la differenza tra i 297 che pagano e i 180 euro che dovrebbero pagare e quindi 117 euro. Il rimborso varrà anche sulle altre tratte del trasporto pubblico per gli studenti”.

Il sindaco ha poi sottolineato come “alcuni di questi studenti dall’inizio dell’anno scolastico continuino a subire disagi dal trasporto pubblico locale”. Dal prossimo mese di dicembre, presentando presso gli uffici comunali l’apposito modulo con la ricevuta dell’abbonamento, sarà possibile ritirare il rimborso.