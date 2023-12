L’appello del gruppo scout di Cernusco: “Cerchiamo una nuova sede per i nostri 200 ragazzi”

A fine 2024 scadrà il contratto di comodato d’uso per la sede a La Valletta Brianza

“Per noi la sede non sono solo delle mura, ma un luogo destinato a ospitare idee, progetti, attività e giochi”

CERNUSCO – Gli Scout cercano una nuova sede. A lanciare l’appello sono i referenti del gruppo Agesci (associazione guide e scouts cattolici italiani) di Cernusco Lombardone che, tra un anno, non potranno più contare sull’attuale “casa”, concessa in comodato d’uso dalla parrocchia di Perego all’interno dell’antico convento accanto alla chiesa parrocchiale di via Roma.

La sede attuale a Perego è concessa fino a fine dicembre 2024

“Il contratto scadrà il 31 dicembre 2024 e sappiamo già che non verrà rinnovato” spiega, a nome del gruppo, Camilla Bonfanti. “Per questo abbiamo iniziato a guardarci intorno, sondando il terreno in merito alla disponibilità di amministrazioni comunali, parrocchie, associazioni o privati a concedere uno spazio da trasformare nella nuova sede”.

Lupetti e coccinelle (bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni), esploratori e guide (dai 12 ai 16 anni), rover e scorte (dai 16 ai 21 anni) e capi (oltre i 21 anni) cercano una nuova “tana”, ma purtroppo le prime ricognizioni non hanno dato l’esito sperato. “Abbiamo valutato diverse proposte e abbiamo effettuato anche dei sopralluoghi, ma finora non abbiamo trovato una soluzione perseguibile”.

Una “tana” per i 200 bambini iscritti

La richiesta è quella di trovare uno spazio sufficientemente ampio per ospitare le attività del gruppo, che conta circa 200 iscritti, strutturato con un salone ampio, alcune stanze, i bagni, un’area esterna e una zona da riservare al deposito delle attrezzature che vengono utilizzate per i campi. “Sappiamo che trovare la sede ideale è difficile: per questo siamo disposti anche ad adattarci a soluzioni diverse, purché abbiamo il requisito minimo dell’essenzialità”.

Ragion per cui, anche sulla location, non vengono posti particolari paletti: “L’ideale sarebbe trovare un posto vicino a una stazione, ma sappiamo che dobbiamo confrontare i nostri sogni con la realtà e siamo ben disposti a confrontarci e a valutare diversi percorsi pur di arrivare a trovare una nuova sede”.

Le ipotesi al vaglio

Tra le ipotesi prospettate, anche quella di dare vita a una raccolta fondi, chiedendo alle famiglie di contribuire alla spese per la sistemazione e riqualificazione della futura casa, ancora purtroppo da trovare. “Abbiamo un nostro tesoretto e siamo disposti a investirlo in questo progetto, chiedendo una mano anche alla cooperativa, formata da ex scout, che già ci dà una mano per gli aspetti formativi. Il nostro gruppo viene denominato di Cernusco, ma è una realtà che abbraccia un bacino territoriale abbastanza ampio, riconducibile a Comuni diversi, con cui abbiamo sempre intrecciato relazioni e collaborazioni nel corso degli anni. Non siamo però l’associazione di un singolo Comune e questo ci rende meno riconducibili e quindi supportati da una singola realtà comunale”.

Da qui l’appello rivolto all’intera comunità del territorio per non disperdere il patrimonio di esperienze e condivisioni, progetti e idee, portati avanti con impegno, determinazione e passione in questi anni, convinti della validità di un metodo educativo importante e prezioso, fatto di gioco, avventura, servizio e strada.

Una sede che non sia solo quattro mura

“Per noi la sede non sono solo delle mura, ma un luogo destinato a ospitare idee, progetti, attività e giochi, creati e vissuti da chi, oggi, è impegnato in prima persona, come scout, capo o genitore, e da chi raccoglierà il nostro testimone, nei prossimi anni. Un luogo che rappresenti un punto fermo, un riferimento su cui poter contare, e su cui appoggiare il progetto educativo, a cui avete scelto di aderire; come i bivacchi di montagna, che troviamo lungo il nostro sentiero, punti di arrivo, di ristoro e di ripartenza, che altri hanno preparato e lasciato per noi, e che noi, a nostra volta, prepariamo e lasciamo per chi ci segue”.

La “caccia” alla nuova sede è aperta: chiunque avesse idee, proposte o suggerimenti da lanciare può contattare il gruppo scout di Cernusco via mail (cam.bonfanti@gmail.com) oppure via telefono (Gianni 340 743 8970).