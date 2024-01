Fondazione Cariplo. Sul territorio di Lecco 869.000 euro per 4 progetti

Oltre 7,5 milioni per la cultura con 83 progetti

“È stato un fine anno particolarmente importante per le attività legate alla cultura”

MILANO – Sono 83 i progetti ritenuti meritevoli da Fondazione Cariplo nell’ambito culturale con 7.753.500 euro a sostegno di iniziative volte ad arricchire l’offerta culturale nei territori fragili, sostenere la lettura come pratica quotidiana, avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della comunità. I progetti sono stati selezionati sul finire del 2023 e ora sono pronti a prendere forma.

A dicembre 2023 Fondazione Cariplo, infatti, ha chiuso l’anno stanziando quasi 7,5 milioni di euro per promuovere e diffondere la cultura, per la creazione e l’ampliamento dell’offerta culturale e artistica. I progetti verranno realizzati sul territorio della Lombardia e sulle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, territorio a cui si rivolge la Cariplo, rimarcando ancora una volta la convinzione che la cultura sia un bene essenziale al benessere e allo sviluppo della società̀, con azioni mirate a coinvolgere le comunità̀, protagoniste attive e consapevoli rispetto ai bisogni del proprio territorio d’intervento.

Al territorio di Lecco Fondazione Cariplo con questa tornata ha destinato 869.000 euro per 4 progetti: due progetti legati al Bando “Luoghi da rigenerare”, con la cifra di 780.000 euro suddivisa in due, per riattivare gli edifici, a Lecco e a Bellano, restituendoli alla comunità attraverso nuovi usi e funzioni culturali. Il Comune di Lecco con “Piccola revolution: spazio in movimento” inizia i lavori per cambiare il volto agli ex magazzini ferroviari dell’ex area Piccola Velocità, destinata a diventare una biblioteca, supportata da altri luoghi di aggregazione.

Mentre il Comune di Bellano con “Lorla: tra arte e natura. Riqualificazione della Torre e del Giardino del Lorla” destina così la cifra ai lavori di riqualificazione del parco e dell’antica torre con opere che portano alla creazione di un parco urbano, rendendo fruibili al pubblico, per la prima volta nella loro storia, i preziosi spazi – di oltre 2.500 metri quadrati – custoditi a poca distanza dal lago.

Il terzo progetto – a cui è destinata la cifra di 43.000 euro – è legato al Bando “Alla scoperta della cultura”, è proposto dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni di Calolziocorte con “EsplorAzioni alla scoperta del Monte di Brianza”, un progetto sociale ed educativo legato alla scoperta del territorio, in linea con l’idea portante del Bando, che è quella di proporre i luoghi in cui viviamo come contesti all’interno dei quali progettare e far vivere ai bambini e alle bambine esperienze significative, stimolanti e coinvolgenti.

“È stato un fine anno particolarmente importante per le attività di Fondazione Cariplo legate alla cultura. Sul finire del 2023, la fondazione ha terminato la valutazione dei moltissimi progetti che erano stati presentati, a testimonianza del fatto che gli operatori in questo campo hanno molte idee e sanno proporre progetti innovativi; abbiamo la fortuna di poter contare su organizzazioni culturali vivaci e creative. Tra i numerosi progetti che sosterremo, pronti a partire, ci sono iniziative infatti che puntano a rigenerare luoghi abbandonati o poco utilizzati, altre che mirano a coinvolgere persone, ad offrire loro occasioni di arricchimento legate all’arte, alla cultura e allo spettacolo dal vivo. C’è un filo conduttore, anche in queste attività: una spiccata attenzione a chi spesso rimane escluso e la voglia di costruire comunità coese attorno ad occasioni di carattere culturale. La cultura arricchisce le persone e favorisce le relazioni. È importante continuare ad investire in questo ambito” ha detto il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone.

Fondazione Cariplo, da sempre, promuove la cultura sia come elemento di crescita e benessere per le persone, sia come leva di sviluppo delle comunità. Da un lato, attraverso i propri bandi, la Fondazione sostiene numerosi enti del Terzo settore che, sul territorio, realizzano iniziative ingaggiando gruppi formali e informali, cittadini e professionisti; dall’altro, davanti a questioni particolarmente complesse, realizza direttamente, insieme a partner selezionati, progetti a carattere integrato e innovativo.

Al fine di favorire il rinnovamento dei modelli di fare e vivere la cultura, la Fondazione sostiene la partecipazione culturale, specialmente da parte delle persone fragili e nelle aree territoriali marginali, e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale attraverso l’innovazione culturale, un approccio orientato allo sviluppo sostenibile dei territori e una particolare attenzione al capitale umano.

In questo ambito, Fondazione Cariplo ha sostenuto dal 1991 ad oggi 14.881 progetti donando oltre 1,2 miliardi di euro a iniziative artistiche sul territorio.