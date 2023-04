Inaugurato il nuovo giardino dell’asilo Pietro Barone di Laorca

Il presidente Baruffaldi: “Asilo ‘green’, che guarda al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente”

Il nuovo giardino è stato dedicato alla memoria dell’imprenditore laorchese Alberto Gianola

LAORCA – A Laorca è sbocciato un asilo “green” con lo sguardo rivolto alla sostenibilità, al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente, ma soprattutto ad incentivare un’attività didattica da svolgersi sempre più all’aria aperta, sfruttando lo splendido giardino che è stato inaugurato oggi, sabato, dopo i lavori di risistemazione e miglioramento.

Quella di sabato è stata più che un’inaugurazione una vera e propria festa per l’asilo Pietro Barone di corso Monte San Gabriele, che ha aperto le porte a tanti bambini e moltissimi residenti, e non solo, curiosi di vedere il restyling.

Il pomeriggio ha preso il via alle 14.30 con i laboratori di falegnameria e materiali di riciclo dedicati ai più piccoli in collaborazione con LaorcaLab, quindi alle 16.30 la merenda e l’inaugurazione del nuovo giardino.

“Siamo doppiamente soddisfatti – spiega il presidente dell’asilo Gianluigi Baruffaldi – In primis per essere riusciti a dotare l’asilo di un giardino rinnovato e modernizzato, in secondo luogo per la grande partecipazione dei laorchesi, ma anche di molte persone non residenti nel rione”.

Il restyling e la razionalizzazione degli spazi esterni hanno permesso di potenziare l’ampio giardino. “E’ stata sistemata la pavimentazione, è stata creata una casetta in legno e abbiamo introdotto anche una piccola palestra di roccia – spiega il presidente – Mentre sono state inserite nuove essenze arboree tra cui piante da frutta che lo rendono più gradevole e nel contempo istruttivo”.

L’asilo Pietro Barone che oggi conta 30 bambini tra centro prima infanzia (10 mesi – 3 anni) e scuola dell’infanzia (3 – 6 anni), si è inoltre iscritto alla Eco-Schools Italia, “si tratta di un’iniziativa internazionale attraverso la quale puntiamo ad avere una scuola green, sempre più ecologica e attenta all’ambiente”, ha sottolineato il presidente.

Presenti oggi anche gli assessori del Comune di Lecco Emanuele Torri (Educazione, Istruzione) e Emanuele Manzoni (Welfare), con loro anche Angela Fortino presidentessa dell’associazione scuole dell’infanzia paritarie di Lecco, la quale ha sottolineato l’importanza di queste realtà educative soprattutto in periferia e nei rioni.

Il nuovo giardino è stato dedicato alla memoria di Alberto Gianola, imprenditore laorchese scomparso tre anni fa, titolare delle Trafilerie di Malavedo, oggi guidate dai figli.

“Alberto Gianola è stato presidente dell’asilo dal 1986 al 1994 – spiega Baruffaldi – Ha sempre tenuto molto a questo ente anche negli anni a seguire, dimostrandosi un benefattore attento e generoso. Dedicare a lui questo giardino è un piccolo gesto che ci permette di ricordare una grande persona e soprattutto un grande amico”.

A don Claudio Maggioni è stata invece affidata la benedizione, quindi la giornata è proseguita con un brindisi allietato dalle note della Banda di Rancio.

Foto di Giancarlo Airoldi