Olginate premia i talenti di scuola e sport: “Ragazzi, provateci sempre!”

La tradizionale cerimonia è stata l’occasione per ricordare Albertina Negri e ringraziare le associazioni

Durante la serata è stata anche intitolata ufficialmente la biblioteca al professor Giancarlo Bollani

OLGINATE – Una bella serata, quella di mercoledì, per ritrovarsi con l’intera comunità e rendere merito ai talenti dello sport, a chi si è distinto nello studio e ringraziare il prezioso tessuto associativo del paese che quotidianamente si spende per Olginate. Il tradizionale appuntamento organizzato dall’amministrazione di Olginate è stata prima di tutto una festa e un momento di ringraziamento.

Intitolazione della biblioteca al professor Bollani

Il sindaco Marco Passoni, assieme alla giunta e ai consiglieri di maggioranza e opposizione, ha però cominciato l’incontro con lo svelamento della targa a ricordo del professor Giancarlo Bollani. Attraverso un processo partecipativo che ha visto diverse proposte, il paese ha infatti deciso di dedicare alla sua memoria la nuova biblioteca nell’ex municipio.

La figlia del professor Bollani non ha nascosto la sua grande emozione: “In questi mesi molte persone mi hanno raccontato della dedizione che mio padre aveva per Olginate, ma non posso dimenticare l’affetto e l’amicizia che gli olginatesi hanno sempre dimostrato verso mio papà. A tutti voi va il mio ringraziamento”.

Borse di studio, dedica speciale ad Albertina Negri

Ogni anno il comune di Olginate intitola le borse di studio a una persona diversa. Quest’anno il ricordo è andato ad Albertina Negri, fondatrice del gruppo scout di Lecco e grande esempio di solidarietà con la sua “Casa Albert”. Un grandissimo esempio, in primis per i ragazzi a cui è stata assegnata la borsa di studio: “Alle sfide che le si sono presentate nel corso della vita, Albertina ha sempre risposto ‘ci provo’ – ha ricordato il sindaco Passoni -. Il mio invito, ragazzi, è quello di provarci sempre, in qualsiasi situazione della vita”.

Presente il figlio Paolo che ha ricordato come sua madre sia stata in grado di dedicare la sua vita agli altri: “Questo è anche l’augurio che faccio a tutti voi studenti: dedicate un pezzettino della vostra vita agli altri. Questo è l’esempio che mi ha lasciato mia mamma. E’ giusto che pensiate alla vostra vita, alle vostre passioni ma guardate un pochino anche a ciò che vi circonda, soprattutto studiando e lavorando con etica, passione e rispetto per gli altri“.

Dieci ragazzi premiati con la borsa di studio

“La persona davvero speciale è quella che sa di non esserlo e fa ogni cosa mettendoci il cuore”, questa la dedica scelta per i talenti della scuola. Alessandra Maggi, consigliere delegata all’istruzione, ha consegnato il premio ai ragazzi: “Sono più emozionata io di loro perché stasera dovrò premiare qualcuno per cui io ho dedicato un pezzo della mia vita, sono le mie ex alunne che restano le mie bambine del cuore (Maggi è infatti una insegnante, ndr). E’ bello e importante dare agli altri, perché alla fine si riceve molto di più. Dobbiamo credere in più in questi giovani e il mio messaggio, stasera, è rivolto a tutti gli adulti: abbiamo la responsabilità di fargli vedere qualcosa di grande, di buono e di bello. Non possiamo solo puntare il dito, ma dobbiamo chiederci cosa può fare ognuno di noi”.

Scuola secondaria 1° grado

Valentina Agnesina (A. Stoppani – Lecco) 10 e lode

Elisa Dell’Oro (Carducci – Olginate) 10 e lode

Gloria Dell’Oro (Carducci – Olginate) 10 e lode

Scuola secondaria 2° grado

Andrea Mazzoleni (Istituto Rota) 90/100

Noemi Di Genova (Liceo Classico Manzoni) 93/100

Martina Borghetti (Ist. sordomuti d’ambo i sessi di Bergamo) 96/100

Francesca Pirola (Istituto Rota) 98/100

Francesco Corti (Istituto Bertacchi) 100/100

Beatrice Tavola (Istituto Rota) 90/100

Jacopo Moioli (Istituto Badoni) 95/100

Sportivi dell’anno

“Quest’anno sono particolarmente felice perché andiamo a premiare quattro atleti che fanno degli sport di nicchia – ha detto il sindaco Marco Passoni -. Questo significa che le passioni sono veramente tante e ognuno segue la sua al di là del ritorno d’immagine che può avere”.

“Ogni anno cerchiamo di legare questo momento a ciò che portiamo avanti sui temi dei servizi alla persona e dell’istruzione – ha detto l’assessore allo sport Marina Calegari -. Quest’anno abbiamo pensato di sottolineare il concetto di condivisione e comunità attraverso la frase di una golfista americana ‘Stiamo tutti facendo il nostro gioco, non la sento come rivalità, cerchiamo tutti quanti di fare il gioco migliore’. Da sportiva sono contenta che voi abbiate vinto”.

Lucrezia Colombo – Equitazione : campionessa del mondo con la nazionale italiana e campionesse italiana individuale. Vittoria a squadre con la Lombardia della coppa delle regioni nella manifestazione “Piazza di Siena”. Vittoria individuale della gara “Pony Master Show”;

: campionessa del mondo con la nazionale italiana e campionesse italiana individuale. Vittoria a squadre con la Lombardia della coppa delle regioni nella manifestazione “Piazza di Siena”. Vittoria individuale della gara “Pony Master Show”; Matteo Crippa – Kart : vittoria campionato di corsa e gara di kart nella categoria 125 ok Senior. Vittoria Cup Lombardia 2023;

: vittoria campionato di corsa e gara di kart nella categoria 125 ok Senior. Vittoria Cup Lombardia 2023; Vera Missaglia – Arrampicata sportiva : 1° posto alla 5^ prova di qualifica in Lombardia specialità Speed U18F; 5° posto alla 6^ prova di qualifica Lombardia Speed U18F; 1° posto nella classifica di specialità Speed U18F Lombardia; 4° posto campionato italiano specialità Speed U18F; 4° posto classifica combinata di arrampicata categoria U18F Lombardia;

: 1° posto alla 5^ prova di qualifica in Lombardia specialità Speed U18F; 5° posto alla 6^ prova di qualifica Lombardia Speed U18F; 1° posto nella classifica di specialità Speed U18F Lombardia; 4° posto campionato italiano specialità Speed U18F; 4° posto classifica combinata di arrampicata categoria U18F Lombardia; Mattia Sala – E-Bike: vittoria al campionato italiano e-bike 2023 EXJ; vittoria campionato italiano 2023 EX250 Open; vittoria campionati regionali nelle stesse categorie.