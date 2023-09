Un’area di Dervio rinasce: inaugurata la Sedeia

L’angolo derviese si è riempito di nuovo di bellezza

“Ora l’impegno di tutti deve essere quello di preservare il lavoro fatto”

DERVIO – Era una zona in parte degradata, la cui bellezza era sfiorita ma desiderosa di emergere nuovamente: per l’area Sedeia a Dervio è arrivato il tempo di avere una seconda occasione. Dopo una serie di interventi riqualificativi mostrato al pubblico e inaugurato ieri, domenica, l’angolo derviese che ora ha decisamente cambiato volto.

Recuperato il lavatoio in stato di degrado, inserite delle postazioni di ricarica per bici elettriche, ripristinate antiche stufe e trasformate le biciclette in fioriere, riposizionato un vecchio gazebo restaurato, rifatta la pavimentazione. Questi solo alcune delle opere svolte, rese possibili dal Comune grazie al Progetto Aree interne con Comunità Montana e all’impegno fondamentale dei volontari.

“Si è ridata bellezza a una zona importante del paese: ora l’impegno di tutti deve essere di preservare il bello”, ha dichiarato Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio.