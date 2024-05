Il Cfpa Casargo al fianco dell’Associazione Italiana Celiachia

Gli allievi valsassinesi hanno gestito il catering dell’assemblea annuale dell’Aic Lombardia

“Un appuntamento che per noi ha rappresentato un nuovo fondamentale riconoscimento”

CASARGO – Il Cfpa Casargo ancora una volta in prima linea sul fronte della celiachia. Nuovo prestigioso appuntamento per i giovani allievi della scuola alberghiera, che sabato 4 maggio, presso il Centro congressi Paolo VI di Brescia, hanno gestito il servizio catering dell’assemblea annuale della sezione lombarda dell’Associazione Italiana Celiachia (Aic). Un evento ben riuscito che ha permesso ai giovani studenti del Cfpa di mettere in mostra tutta la propria professionalità.

L’iniziativa conferma l’attenzione rivolta dalla scuola valsassinese a questo particolare ambito del mondo dell’alimentazione. Lo scorso 14 marzo, infatti, si è tenuta la prima edizione del Casargo National Nutrition Summit, importante convegno promosso Centro di formazione professionale in collaborazione con vari enti pubblici e privati sul tema della celiachia.

“Proprio in questa occasione – spiega il presidente del Cfpa Francesco Maria Silverij – abbiamo avuto modo di incontrare i vertici dell’Aic Lombardia che, colpiti dalla qualità dell’evento, ci hanno chiesto di gestire il servizio di catering per l’assemblea annuale della loro associazione. Un invito che abbiamo accettato con grande piacere”.

Guidati dal maitre Rino Iannace, gli studenti valsassinesi sono quindi stati attivi nella prestigiosa cornice del centro congressi di Brescia, per gestire l’intero servizio di catering dell’assemblea: “Un appuntamento che per noi ha rappresentato un nuovo fondamentale riconoscimento del servizio erogato dalla scuola – conclude Silverij -. Un grande grazie va ai nostri studenti e al maitre Iannace che ancora una volta hanno saputo dimostrare tutto il loro valore”.

Massima soddisfazione viene espressa dal direttore del Cfpa Alan Vaninetti: “Quello dell’Aic rappresenta un ulteriore attestato di stima, che va ad aggiungersi ai molteplici progetti realizzati nel corso degli anni dalla nostra scuola. La professionalità che ogni giorno i docenti trasmettono agli alunni, insieme al valore educativo del convitto, sono quanto contraddistinguono il nostro istituto e ci permettono di portare avanti numerose iniziative, come quella che ha visto i nostri allievi protagonisti al Centro congressi di Brescia”.