Varenna. Contrade rimesse a nuovo: conclusi gli interventi

Centro storico riqualificato e pronto per l’alta stagione

Lavori concentrati soprattutto su ciottolati e corrimano presenti nelle contrade

VARENNA – Sono giunti a conclusione gli interventi che in questi mesi invernali hanno interessato le contrade del centro storico di Varenna, individuabili nelle numerose scalinate che lo compongono, scendendo verso il lago da piazza San Giorgio e da via Venini.

Lavori di valorizzazione essenziali in vista dell’imminente stagione turistica che, come spiega il sindaco Mauro Manzoni, “hanno interessato soprattutto il ciottolato ammalorato, ripristinato anche per ragioni di sicurezza, così come i cordoli in pietra che delimitano gli scalini. Sostituiti anche le parti di corrimano in ferro usurate o aggiunti dove mancavano”.

Ora che la riqualificazione è terminata, per la quale sono serviti 85 mila euro provenienti da fondi statali, Varenna può presentarsi al meglio ai turisti che presto arriveranno ‘a fiume’ per percorrerne le strettoie.