Calcio. Il Lecco gioca a Palermo, mister Bonazzoli: “Una partita stimolante”

Domenica la sfida contro la squadra del Palermo dopo la prima vittoria in campionato contro il Pisa

Il mister è convinto: “Andremo a giocare la nostra partita con la giusta mentalità”

LECCO – “Andremo a giocare la nostra partita con la giusta mentalità: metteremo la testa per cercare di smuovere ancora la classifica. Sappiamo che abbiamo di fronte una squadra fortissima, ma ce la giocheremo senza paura”.

A parlare, a un giorno dal big match contro il Palermo, è mister Emiliano Bonazzoli nel consueto appuntamento pre partita con la stampa. Domani, domenica, il Lecco giocherà contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera: il fischio di inizio è fissato alle 16.15.

“Sappiamo che affronteremo una squadra che lotta per vincere il campionato o comunque per arrivare nei primi tre posti – ha ammesso il mister dei blucelesti -. E’ una gara stimolante: giocheremo in uno stadio di fronte ad almeno 20mila tifosi”.

Una sfida difficile, in cui al di là dei pronostici, sbilanciati per i rosanero, potrebbe contare molto il fattore del morale, alto in casa bluceleste dopo la prima, sofferta, vittoria conquistata martedì scorso contro il Pisa. “E’ un risultato che ci ha dato fiducia nei nostri mezzi”.

Quanto alla formazione, Bonazzoli ha anticipato di stare valutando ancora delle alternative, basandosi su infortuni e condizioni fisiche dei giocatori. “Dobbiamo essere capaci di scendere in campo per fare la nostra partita, accorti e concentrati. I ragazzi sono motivati e vogliono continuare a fare punti per dare continuità ai risultati positivi”.