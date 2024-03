Ginnastica Archè, settimana di ottimi risultati

CALOLZIOCORTE – Settimana proficua per la Ginnastica Archè di Calolziocorte con una buona prova per le Junoir a Villasanta e nella Ritmica, al trofeo di Crema.

Trofeo di Crema

Si è svolta a Crema domenica 10 marzo la seconda tappa del trofeo Acli che ha visto impegnate le atlete del settore promozionale di ginnastica ritmica della Ginnastica Archè A.s.d.

Decisamente soddisfacenti i risultati conseguiti dalle ginnaste dell’associazione calolziese sia a livello individuale che di squadra, ma anche per il gruppo al completo: in occasione della seconda prova infatti Ginnastica Archè ha ricevuto il premio – in attesa di assegnazione dalla prima tappa – riservato alla migliore società partecipante.

La giornata si è aperta con la gara individuale LB1 alla quale hanno partecipato Vittoria Cornara, Maria Brambilla, Alice Fogliano e Aurela Gjoni per la categoria Allieve, Chiara Mommo per la categoria Junior, Elisa Manzoni e Sofia Romanò per la categoria senior.

Rompono il ghiaccio le più piccole conquistando ottime postazioni:

Per la classifica assoluta medaglia d’oro per Vittoria, argento per Alice, 5^ posizione per Maira, 8^ per Aurela. Al corpo libero, podio colorato Archè: 1^ posizione per Maira, seguita da Vittoria (2^) e Alice (3^). Aurela vince la gara alla fune, mentre alle clavette 2° posto per Alice e 3° per Aurela. Alla palla invece medaglia d’oro per Vittoria, bronzo per la compagna Maria.

Nella seconda parte di gara, Chiara vince la classifica assoluta Junior, con la prima posizione ottenuta anche alla palla, seconda invece al cerchio. Per le Senior, argento assoluto per Elisa, 4° posto per Sofia. Elisa ottiene la medaglia d’oro alla palla, seguita da Sofia argento. Argento per Elisa nel nastro, oro per Sofia alle clavette.

La giornata prosegue con la gara di squadra LB1. Due squadre Archè in gara per la categoria Allieve, una per la Open. Tutte e tre le squadre portano a termine gli esercizi con grinta, anche se con qualche errore, dovuto alla recente costruzione delle coreografie.

Per le allieve, oro ai 3 cerchi per Rondalli Elisa-Cornara Vittoria e Cadevano Nora, argento invece per Fogliano Alice-Brambilla Maira-Aurela Gjoni. La squadra Open composta da Emma Bonesi, Linda Panzeri, Martina Rocchi e Alice Raveglia ottiene la seconda posizione.

La gara si conclude con la categoria LC1. Per le Allieve scendono in pedana Elisa Rondalli, Nora Cadelano, per le Junior Emma Bonesi, Linda Panzeri, Martina Rocchi e Alice Raveglia, mentre Maddalena Rotasperti ha rappresentato Archè per la categoria senior.

Una buona gara anche per loro porta i colori di Archè sul podio nelle tre categorie. Elisa vince la medaglia di bronzo nella classifica assoluta per le allieve, seguita da Nora in 8 posizione. Medaglia d’oro per Elisa anche a cerchio e fune. Nora ottiene invece la 7^ posizione al cerchio e l’argento alla fune.

Per le junior, Alice ottiene la 10^ posizione, seguita da Emma (12^), Martina (14^) e Linda (17^).

Nel cerchio Alice ottiene la 4^ posizione, seguita da Emma (8^) e Linda (14^).

Con la fune Alice ottiene la medaglia d’argento, Emma il bronzo nonostante l’influenza in corso; 4^ posizione per Martina.

Alla palla Linda si posiziona 9^ mentre Martina vince la medaglia d’oro alle clavette.

Maddalena si posiziona 4^ nella classifica assoluta senior, 2^ posizione al nastro e nonostante un infortunio in corso, vince l’argento alle clavette.

Le allenatrici Elisa Frigerio e Lisa Brizzolara, affiancate in gara da Martina Viola, sono soddisfatte dell’atteggiamento tenuto in gara dalle ragazze e sono pronte a lavorare per le prossime prove FGI in programma.

Villasanta, buona prova per le Junior della Ginnastica Archè

Ginnastica Archè di nuovo impegnata nel weekend 9/10 marzo in cui sono scese in campo gara a Villasanta le atlete del gruppo agonistico di Ginnastica Artistica Femminile. L’associazione calolziese ha schierato, per la cat. Junior A, le ginnaste Ilaria Longhi, Marianna Martello e Jordana Licata, mentre Gaia Elia e Maddalena Panzeri hanno rappresentato la cat. Junior B.

Le Junior A hanno condotto complessivamente una buona gara, affrontando serenamente. Ilaria è riuscita a conquistare un 4° posto con il 3° punteggio al volteggio e un buon 10° posto con 8° punteggio al corpolibero. Molto bene anche Marianna, che si è posizionata 7^ in trave Jordana ha portato a termine una buona gara, segnando un buon punto di partenza per affrontare le prossime gare.

Per le Junior B, buona prova per le nostre ginnaste in gara che si distinguono in particolare al corpo libero e in trave: Maddalena Panzeri guadagna il gradino più alto del podio al corpo libero con un esercizio preciso e pulito Gaia Elia è 6^ con il 5° punteggio alla trave, con un esercizio con nuove difficoltà portate con successo in gara, mentre Maddalena si classifica 8^ con il 7° punteggio

Soddisfatte le ragazze e gli istruttori, che sono pronti a rientrare in palestra per lavorare e migliorare gli esercizi per il prossimo appuntamento del weekend del 16/17 marzo!