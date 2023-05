Lecco Alta: rinnovato il Consiglio. Villa pronto subentrare al presidente uscente Panzeri

La prossima settimana l’assegnazione delle cariche

Gruppo sportivo sempre più presente, che vanta oltre 300 tesserati tra atleti, dirigenti e allenatori

LECCO – Rinnovato il consiglio del Gruppo Sportivo Oratorio Lecco Alta che abbraccia i rioni di Laorca, San Giovanni e Rancio.

Ieri sera, durante l’assemblea di fine stagione, si sono svolte le votazioni con sui è stata ridefinita la composizione del consiglio nel quale sono entrati a far parte: Marco Aldeghi, Riccardo Castelli, Andrea Marinello, Nicola, Stefanoni, Orietta Pellegatta, Antonello Stefanoni e Lorenzo Villa.

La prossima settimana si terrà la prima riunione del nuovo consiglio, in occasione della quale verranno assegnate le cariche. Al presidente uscente Claudio Panzeri subentrerà con ogni probabilità Lorenzo Villa. Proprio quest’ultimo ieri sera ha dichiarato: “Vogliamo sviluppare nuovi progetti per aumentare le competenze dei nostri staff, non solo quelle tecniche, ma anche quelle correlate all’aspetto educativo. Inoltre vogliamo e dobbiamo trovare nuovi e ulteriori volontari che ci consentano di coprire meglio tanti ruoli, abbiamo bisogno di altre persone per sostenere il nostro progetto e per questo vi chiediamo di prodigarvi per coinvolgere amici e conoscenti”.

Infine, ma non da ultimo, Villa ha voluto ringraziare tutti, partendo dagli atleti “che sono e devono essere – ha sottolineato – lo specchio della nostra società; un ringraziamento agli staff, che con grande impegno e dedizione seguono i nostri ragazzi; le commissioni calcio e pallavolo che in quanto a dedizione e profusione di impegno sono encomiabili, il nostro Direttore Sportivo per il calcio ed il Rag. Pirola che è sempre disponibile nel supportarci. Ringrazio vivamente e con affetto Michele Manzoni ed Ermanno Pensotti che dopo 8 anni lasciano il Consiglio. Due persone che nei loro due mandati sono state estremamente preziose per trovare la giusta strada di questa giovane società e per riuscire a tenere il timone per tenerci in rotta. E un ringraziamento speciale a colui che ci ha sempre sostenuti, a chi ha sempre creduto in noi, a chi ci ha spronato a chi più di tutti ama questa società e colui che è il più amato dalla nostra società, colui che è e sarà sempre il nostro presidente Claudio Panzeri”.

Una realtà sportiva, quella della Lecco Alta sorta otto anni fa e divenuta un punto di riferimento per molti atleti e atlete che risiedono nei rioni alti di Lecco, aprendosi e accogliendo anche atleti provenienti da altre zone del capoluogo e non solo.

Ben 12 le squadre di calcio attive che coprono tutte le categorie, dalla scuola calcio alla prima squadra reduce da un campionato di Seconda Categoria eccellente concluso all’8° posto. 7 invece sono le formazioni di pallavolo, con l’Open Misto Csi ancora impegnato nei play off con l’incombente impegno della semifinale in calendario il 20 maggio a Colico.

Con la conclusione di tutti i campionati e il meritato risposo estivo di atleti e allenatori per un totale di oltre 300 tesserati, l’attività della società sportiva non si ferma, soprattutto quest’anno con gli imminenti lavori del rifacimento del manto di gioco del campo di calcio di San Giovanni, realizzati in collaborazione con la Comunità Pastorale rappresentata in primis da Don Claudio e che vedranno anche l’avvio di una campagna di autofinanziamento per poter far fronte all’importante impegno economico.

Per quanto concerne l’attività sportiva, si tornerà a sudare il 16 di agosto, i primi a farlo saranno i giocatori della prima squadra con l’inizio della preparazione, la settimana successiva toccherà alla Juniores, mentre da settembre riprenderanno l’attività tutte le altre categorie sia calcistiche che pallavolistiche.