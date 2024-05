Basket. Basket Lecco, dal prossimo anno tornerà la prima squadra

Si cerca una fusione per una Serie B o serie C

A capo della squadra il rientrante coach Massimo Meneguzzo

LECCO – Dopo quattro anni di stop, il Basket Lecco avrà nuovamente una prima squadra e sarà guidata da coach Massimo Meneguzzo.

L’intenzione dei dirigenti blucelesti sarebbe quella di cercare una fusione che possa far ripartire la squadra da un campionato di alta categoria – una Serie B regionale o una Serie C – anche se non sarà scontato, visto il cambio di normative.

L’allenatore capo – come annunciato da un comunicato della stessa società – sarà il rientrante coach Massimo Meneguzzo, con un accordo pluriennale. L’arrivo del coach monzese andrà a potenziare lo staff tecnico lariano, insieme al responsabile del settore giovanile Cristian Testa.

“Il presidente e i consiglieri esprimono grande soddisfazione per questo accordo, che permette al Basket Lecco di alzare ulteriormente l’asticella e di offrire ai propri tesserati un’opportunità di crescita tecnica di primissimo livello, unitamente ai sani valori umani ed educativi che lo sport rappresenta e che questa Società garantisce – si legge nel comunicato – La coppia tecnica Meneguzzo-Testa si metterà al lavoro per stabilire obiettivi, strategie e organizzazione sportiva delle prossime stagioni: a loro, a tutti i componenti dello Staff Tecnico, agli Atleti e alle Famiglie un grande in bocca al lupo per questo percorso che sicuramente riserverà grande impegno e grandi soddisfazioni a tutto il movimento”.

La storica società di pallacanestro lecchese, fondata da Giuseppe Puglisi alla fine degli anni sessanta, non ha più una prima squadra dalla primavera del 2020 quando, dopo la pandemia di CoVid-19, i diritti dell’allora Serie B vennero venduti a Roseto.

A guidare il rilancio della società ci sarà sempre il presidente Antonio Tallarita, massimo dirigente bluceleste dal 2010.