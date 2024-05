Conto alla rovescia per la partenza dell’UTLAC, Lake Como Ultra Trail

Il via della Lake Como Ultra Trail da 250 chilometri domani, mercoledì, alle ore 18.30 sul lungolago di Lecco

La 60 km si corre sabato 11 con partenza alle 7.30 da Como, piazza Cavour e la 30 km domenica 12, alle 9.15, da Bellagio, piazza Mazzini

LECCO – Conto alla rovescia per la partenza del‘UTLAC, Lake Como Ultra Trail, edizione 2024 gara internazionale di trail running, nata nel 2019, che compie il giro montano del Lago di Como attraverso le Alte Vie del Lario, il Sentiero del Viandante, l’Alta Via delle Grigne e i sentieri del Triangolo lariano.

Domani, mercoledì 8 maggio, alle 18.30, saranno 80 i runner al via sul lungolago di Lecco, presso il Monumento ai Caduti, che inizieranno la lunga galoppata di ben 250 chilometri per 12.500 metri di dislivello positivo. Tempo massimo per poter chiudere la gara 90 ore, punto più alto raggiunto dai runner i 2107 metri del Monte Bregagno. Gli atleti effettueranno la gara in semi-autonomia, mentre lungo il percorso sono stati posizionati strategicamente 15 punti ristoro a circa 10/15 km uno dall’altro, mentre saranno tre le basi vita previste e posizionate a Colico (al km 55), Plesio (km 133) e Cernobbio (km 192).

La UTLAC anche nel 2024 propone la gettonata distanza di 30km (1900m D+) con 400 atleti al via, caratterizzata dallo scenografico trasporto via battello degli atleti sulla linea di partenza fissata a Bellagio per domenica 12 maggio, alle 9.15, da piazza Mazzini. Quest’anno è stata introdotta la nuova lunghezza di 60km (3600 D+) che parte da Como, piazza Cavour, sabato 11 maggio alle ore 7.30 e che raggiunge Lecco lungo gli stessi sentieri della 250km, più precisamente i suoi ultimi 60 km. Sono 400 i runner ai nastri di partenza della 60 km.

Alla regia dell’evento la società Larius i cui responsabili spiegano: “Utlac è l’ambizioso progetto di dare vita ad un evento di corsa in montagna per valorizzare i territori che circondano uno dei laghi più noti del mondo: il Lago di Como”.

Main sponsor della gara Rock Experience® che ha sottoscritto un contratto triennale. Il CEO Michele Frigerio dichiara: “Questo nuovo accordo unirà per i prossimi tre anni un’azienda in forte espansione e che condivide con l’organizzazione della Utlac la sensibilità e l’attenzione per la montagna e la passione per lo sport”.

A dare man forte nell’organizzazione oltre a numerosi sponsor anche tre realtà lecchesi: Auser per il recupero degli atleti ritirati ed il trasporto in zona traguardo, la Canottieri Lecco che ha sede in prossimità del Village allestito sul Lungolago di Lecco e supoorterà la gara in termini logistici e gli studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice che presidieranno l’Utlac Village.