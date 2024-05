Corsa in montagna, gli Juniores del Premana vincono la prima prova a Lanzada

Domenica scorsa in scena il Campionato Italiano individuale e di società

Per vincere il titolo tricolore i Valsassinesi dovranno confermarsi anche nella seconda e terza prova

LANZADA (SO) – Domenica scorsa, a Lanzada, si è svolta la prima prova del Campionato Italiano Assoluto di corsa in montagna. La prima fase era quella di salita e discesa, la seconda prova sarà la staffetta a Gagliano del Capo (LE) il 16 giugno e a chiudere la terza e ultima prova di sola salita a Casnigo (BG) il 15 settembre.

I migliori tre atleti per ogni società prendono i punti per il Campionato Italiano. Negli Juniores Premana vince la prima fase con 89 punti, i trentini della Sa Valchiese chiudono al 2° posto con 77 punti, 3^ Atletica Vicentina con 63 punti, al 10° posto il Team Pasturo (1 atleta) con 32 punti, al 14° posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni (1 atleta) con 27 punti, al 22° Cs Cortenova (1 punti) con 3 punti. Nelle Juniores femminile (2 atlete prendevano punti) vince l’Atletica Dolomiti Belluno con 58 punti, 2^ Sportclub Merano con 49 punti e 3^ Ava Atletica Feltre con 48 punti, nessuna atlete lecchese in gara.

Nelle Assolute (3 atlete in gara prendevano punti) vince la prima prova il Gruppo La Recastello Radici con 172 punti, 2^ Us Malonno con 139 punti e 3^ Atletica Saluzzo con 127 punti. Due società lecchesi in gara tutte e due con una sola atleta, 16^ Osa Org Sportiva Alpinisti con 37 punti, 18^ Team Pasturo con 35 punti. Al maschile (4 atleti per il punteggio) vince la prima prova con 239 punti la Sa Valchiese, 2^ Asd Podistica Valle Varaita con 229 punti, 3^ Atletica Saluzzo con 227 punti, al 21° posto Ca Lizzoli con 61 punti. Un atleta per altre due società lecchesi: 32^ la Società Escursionisti Civatesi con 7 punti, 35^ l’Osa Org Sportiva Alpinisti con 3 punti.

Lucia Arnoldo e Gabriel Bazzoli vincono la prima prova degli Juniores

Tra gli Juniores, con 32’09”, a vincere per Lucia Arnoldo (Atl Dolomiti Belluno), 2^ Anna Hofer con 33’55” (Sportclub), 3^ Chiara Pedol con 34’38” (Atl Dolomiti Belluno). Al maschile a vincere è il trentino Gabriel Bazzoli con 28’47” (Sa Valchiese), 2° Francesco Mazza con 29’06” (Atl Saluzzo), 3° Luca Curioni con 29’15” (Gs Valchiavenna).

Gran bella gara dei lecchesi Paolo Gianola 6° classificato con 30’43” (Premana), 9° Lorenzo Milesi con 31’38” (Team Pasturo), 12° Emanuele Fazzini con 31’44” (Premana), 14° Giulio Mascheri con 31’58” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Mauro Gianola con 32’21” (Premana), 24° Lorenzo Gianola con 33’51” (Premana), 26° Michael Gianola con 34’01” (Premana), 29° Tommaso Gianola con 34’38” (Premana), 39° Michele Ambrogio Combi con 35’45” (Cs Cortenova), 62° Marco Freddi (SF65) con 1h01’35” (Ca Lizzoli).

Al femminile Assoluta vince Susanna Maria Saapunki con 1h03’05” (Us Malonno) successo valido solo nei Cds e non nel Campionato Italiano. Vince il 1° posto tricolore Vivien Bonzi con 1h03’50” (Gruppo La Recastello Radici) 2^ Elisa Sortini con 1h05’33” (Atl Alta Valtellina), 3^ Alice Gaggi con 1h05’41” (Gruppo La Recastello Radici). Bene le due lecchesi in gara, 24^ Irene Girola con 1h15’28” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 26^ Debora Benedetti (3^ SF45) con 1h16’05” (Team Pasturo). Al maschile vince il trentino Cesare Maestri con 52’59” (Valli Bergamaschi Leffe), 2° Isacco Costa con 53’20” (Gruppo La Recastello Radici), 3° Daniele Patti con 53’23” (Asv Lc Bolzano Raiffeisen).

Il miglior lecchese in gara è stato Dionigi Gianola 26° con 59’08” (Us Malonno), 34° Giovanni Malugani con 1h01’16” (Ca Lizzoli), 69° Luca Lizzoli con 1h07’08” (Ac Lizzoli), 74° Francesco Castagna con 1h08’32” (Società Sportiva Escursionisti Civatesi), 78° Matteo Riva con 1h09’06” (Osa Org Sportivi Alpinisti), 86° Fausto Iobizzi con 1h10’36” (Ca Lizzoli), 93° Fausto Lizzoli con 1h12’00” (Ca Lizzoli).