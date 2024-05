L’UTLAC (Lake Como Ultra Trail) entra nel vivo, 80 gli atleti in gara

La partenza per la gara da 250 km mercoledì sera dal lungolago di Lecco

Le foto del passaggio sopra Lierna. 90 ore di tempo per chiudere la gara

LECCO – Sono partiti ieri, mercoledì, alle 18.30 dal lungolago di Lecco gli 80 runners della Lake Como Ultra Trail (Utlac) in gara per affrontare i 250 km e 12.500 metri di dislivello positivo che caratterizzano il percorso: un itinerario spettacolare sulle montagne del Lago di Como, attraverso le Alte Vie del Lario, il Sentiero del Viandante, l’Alta Via delle Grigne e i sentieri del Triangolo lariano.

Dopo circa due ore di gara gli atleti hanno passato la località Brentalone, sopra Lierna, per dirigersi verso l’Alto Lago e ‘passare’ al versante comasco. Dopo poco più di 16 ore di gara i primi atleti hanno superato Garzeno. 90 ore di tempo per chiudere il percorso mentre il punto più alto raggiunto dai runner i 2107 metri del Monte Bregagno. Gli atleti effettueranno la gara in semi-autonomia, mentre lungo il percorso sono stati posizionati strategicamente 15 punti ristoro a circa 10/15 km uno dall’altro, mentre saranno tre le basi vita previste e posizionate a Colico (al km 55), Plesio (km 133) e Cernobbio (km 192).

La UTLAC anche nel 2024 propone la gettonata distanza di 30km (1900m D+) con 400 atleti al via, caratterizzata dallo scenografico trasporto via battello degli atleti sulla linea di partenza fissata a Bellagio per domenica 12 maggio, alle 9.15, da piazza Mazzini. Quest’anno è stata introdotta la nuova lunghezza di 60km (3600 D+) che parte da Como, piazza Cavour, sabato 11 maggio alle ore 7.30 e che raggiunge Lecco lungo gli stessi sentieri della 250km, più precisamente i suoi ultimi 60 km. Sono 400 i runner ai nastri di partenza della 60 km.

Alcune foto del passaggio sopra Lierna (credit Alberto Locatelli):