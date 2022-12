Scherma paralimpica. Doppio bronzo per il Circolo della scherma di Lecco

Brave Spreafico (Cat. B) e Valsecchi (Cat. C)

Ieri altre due medaglie conquistate dalla casa d’armi lecchesi

BUSTO ARSIZIO – Altre due medaglie sono finite nella bacheca del Circolo della schema di Lecco al termine della seconda giornata della 2° prova nazionale di scherma paralimpica svoltasi domenica 18 dicembre a Busto Arsizio.

Matilde Spreafico (Cat. B) aggiunge un bronzo nella spada all’argento vinto ieri nella sciabola. La lecchese ha svolto il girone di qualificazione insieme alle atlete della categoria C, anche contro la sua compagna Elena Valsecchi (Cat. C).

La Spreafico ha chiuso con cinque vittorie e tre sconfitte, la Valsecchi senza successi.

Nella fase di diretta in categoria B la Spreafico ha battuto nei quarti la Boscarino (15-7) e poi perso la semifinale contro la Palmieri (8-15).

In categoria C la Valsecchi, entrata direttamente in semifinale, ha perso 6-15 contro la Tognocchi.

Entrambe hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Nella spada maschile Pietro Cogorni (Cat. C) ha faticato nel girone di qualificazione (1-5) e non è riuscito a riscattarsi nella fase di diretta, perdendo al primo turno contro Orsi (4-15) e concludendo all’11° posto.