Scherma paralimpica. Due medaglie per il Circolo della scherma di Lecco

Argento per la Spreafico (cat. B) nella sciabola

Cogorni (cat. C) ottiene il bronzo nel fioretto

BUSTO ARSIZIO – Inizia bene la due giorni di scherma paralimpica alla 2° Prova Nazionale Paralimpica di Busto Arsizio. Sabato 17 dicembre i portacolori del Circolo della scherma di Lecco hanno ottenuto due medaglie.

La prima a salire sul podio è Matilde Spreafico nella sciabola (cat. B). La lecchese ha disputato il girone di qualificazione insieme alle atlete della categoria A, ma non ha sfigurato, chiudendo con tre vittorie e una sconfitta, netta, contro Roxana Solomon.

Passata alla fase di diretta, non ha avuto problemi a vincere la semifinale contro la Molinu (15-2). In finale la Solomon si è dimostrata ancora più forte, ma Matilde ha lottato con impegno, perdendo con onore (11-15).

Nel fioretto Pietro Cogorni (cat. C) non ha disputato un buon girone, totalizzando solo quattro stoccate in tre assalti. Ammesso comunque alla fase di diretta, ha perso la semifinale contro Andrea Sacco (11-15) ottenendo una medaglia di bronzo.