Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno pensa al match col Camerano

Mister Gagliardi presenta le prossime sfide playoff

MOLTENO – Il team del Salumificio Riva Molteno ha iniziato nei giorni scorsi un programma specifico di allenamenti, in vista delle semifinali playoff contro la squadra del Camerano. I quarti di finale hanno decretato un incrocio tra le due squadre lombarde (Cologne ed appunto Molteno), che saranno opposte alle due squadre marchigiane del Chiaravalle e del Camerano. Le vincitrici degli incontri in programma il 18, 23 ed eventualmente il 25 maggio, decreteranno le due squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A Gold 2024-25.

La prima partita verrà giocata al PalaSangiorgio sabato 18 maggio alle ore 20, dove la squadra di mister Danilo Gagliardi avrà il vantaggio di giocare il primo match tra le mura amiche e con il supporto dello splendido pubblico moltenese.

Di seguito l’intervista al Coach Gagliardi che presenta le prossime sfide.

Mister, partiamo dall’ultima sfida contro Romagna. Un Molteno cinico, quasi perfetto. Come commenta la prestazione della sua squadra

“Direi un’ottima prestazione. Vero, abbiamo sofferto ad inizio del secondo tempo, quando il Romagna ha difeso in 5:1. In effetti è stata una situazione particolare, ma tutto questo ci è servito per capire dove dobbiamo lavorare in queste settimane, e dove possiamo migliorare”.

Il Molteno visto contro Romagna è quello che vuole mister Gagliardi?

“Risposta secca? Si. Abbiamo giocato molto bene, su tutte le diverse fasi di gioco. Ma ci tengo a rimarcare la grinta che hanno messo i ragazzi in questa sfida. Tanto spirito di squadra e grande maturità, nel gestire alcune situazioni di gioco e di tattica. Sono valori cruciali per giocare questi playoff, con partite molto equilibrate”.

Quanto potrebbe pesare al Molteno questa pausa sul piano della concentrazione e della condizione fisica?

“A dire il vero, penso invece che per noi sarà un periodo ideale nel preparare bene la squadra per la prossima importante sfida. Soprattutto, ci sarà per i ragazzi il giusto tempo per recuperare a livello fisico e mentale, dopo le due difficili partite disputate contro Romagna. Sono convinto che questo periodo ci servirà molto, sotto tanti aspetti”.

Mister, la squadra del Camerano è arrivata prima in regular season. Cambierà qualcosa per quanto concerne la preparazione di queste sfide e dei relativi allenamenti?

“Il nostro lavoro, nei prossimi giorni, sarà ovviamente specifico per le sfide che andremo ad affrontare contro Camerano. Lavoreremo per raggiungere il massimo sul piano atletico, lavoreremo sulla tattica, con schemi indispensabili per arrivare con la migliore strategia possibile per vincere questa delicata sfida”.

Cosa bisognerà cercare di mettere in atto per vincere la sfida contro Camerano?

“Bisognerà semplicemente giocare al massimo del nostro livello. Disputare la miglior partita della stagione. Abbiamo davanti una grande squadra, formazione che ha meritato di chiudere prima nella regular season. I playoff, però, sono un po’ una lotteria. Sappiamo tutti che non bisogna concedere nulla agli avversari e giocare al 100%. Per cui dobbiamo arrivare a questa sfida nella nostra migliore condizione sia tecnico/tattica, sia fisica che mentale”.