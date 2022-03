Basket Serie B. Olginate, gran rimonta nell’ultimo quarto

I ragazzi di coach Manuel Cilio ribaltano il match contro Fiorenzuola

Grande prestazione di Giacomo Bloise, autore di una gara da 28 punti e 8 assist

FIORENZUOLA D’ARDA (PC) – Grazie a una super prestazione di Giacomo Bloise – 28 punti e 8 assist – la Caffè Agostani Olginate espugna il campo della Pall. Fiorenzuola col punteggio di 81-84.

Dopo un primo quarto in equilibrio (27-28) i padroni di casa prendono con decisione il comando della partita affidandosi alla precisione nel tiro da oltre l’arco dei tre punti (8/14), andando al riposo sul punteggio di 50-43.

Il secondo tempo non inizia bene per Olginate, che tocca la doppia cifra di svantaggio su un canestro di Rubbini. La Caffè Agostani resta in scia e colpisce all’inizio dell’ultimo quarto. Un canestro di Andrea Negri – 20 punti per lui – dà il sorpasso agli olginatesi (69-70) con ancora sei minuti sul cronometro.

Le squadre avanzano appaiate fino a un minuto dalla sirena finale quando Bloise e Negri chiudono la gara con un perfetto 6/6 dalla lunetta .

Buona prestazione del giovane Dorde Tomcic, autore di una gara da 13 punti e 7 rimbalzi, con 5/7 al tiro.

PALL. FIORENZUOLA – CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE 81-84

PARZIALI: 27-28; 50-43; 66-58

OLGINATE: Negri 20, Maspero 4, Cesana, Ambrosetti 7, Natalini, Castagna n.e, Martinalli n.e, Bloise 28, Brambilla 12, Baparape, Tomcic 13, Cucchiaro. All. Cilio.