Rugby Lecco. Stagione 2023/24, preparativi in corso

Nuovo consiglio direttivo e le date di inizio campionato

‘Opendays scuola rugby’ a settembre al Centro Sportivo Bione

LECCO – Dopo i brillanti successi conseguiti nella scorsa stagione l’A.S.D. Rugby Lecco, grazie ai risultati ottenuti dalla prima squadra e da tutto il vasto settore giovanile, senza dimenticare gli eventi dedicati al reclutamento e alla crescita di nuovi giocatori, sta già guardando alla stagione 2023-2024.

Prima novità da segnalare a livello societario riguarda il nuovo Consiglio Direttivo, votato recentemente e che presenta le seguenti cariche: presidente Carlo Redaelli; vice Presidente Alberto Pozzi; tesoriere Monica Milesi. Consiglieri Alessandro Manzoni, Luca Consoloni, Renato Riva, Massimo Bonaiti. Il consiglio tecnico vede come direttore sportivo Carlo Redaelli; direttore tecnico Sebastian Damiani e team manager prima squadra Renato Riva.

Passando alle attività, a dimostrazione di quanto Rugby Lecco abbia animo alla cura e crescita delle nuove leve, sia per quanto riguarda i giovani che si approcciano allo sport della palla ovale per la prima volta, sia i ragazzi che già vi fanno parte, saranno organizzati gli ‘Opendays scuola rugby’ tutti i sabati dal 9 al 30 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo del Bione, via Buozzi 38 a Lecco.

A seguire, il prossimo 17 settembre, sempre presso il Centro Sportivo del Bione, si terrà il Trofeo ‘Bossini-Tentorio’, quadrangolare con Rugby Lecco, Franciacorta, Cernusco sul Naviglio e Varese.

Per quanto riguarda la stagione sportiva vera e propria ecco il calendario di inizio delle varie compagini: