Stefano Meinardi e Chiara Fumagalli vincono il 42° Check Up del San Martino

Le foto degli atleti all’arrivo by Giancarlo Airoldi

Buona partecipazione alla gara di corsa in montagna cronometrata organizzata dal Gruppo Alpini Medale di Rancio e Laorca

LECCO – Il 42° Check Up del San Martino 2023 incorona i suoi vincitori in una splendida giornata di sole. La tradizionale gara di corsa in montagna cronometrata con partenza da via Quarto nel rione lecchese di Rancio e arrivo al rifugio Piazza che si è disputata domenica, è stata vinta da Stefano Meinardi capace di stoppare le lancette del crono sul miglior tempo di 22’28”, al femminile una big della corsa in montagna Chiara Fumagalli che ha chiuso con il tempo di 24’17”.

Completano il podio maschile Stefano Dellungo, secondo, con il tempo di 23’13” e al terzo posto Davide Brambilla col tempo di 24’25”. Sul secondo gradino del podio femminile ha messo piede Noemi Zanella che ha chiuso in 30’23” e sul terzo gradino Micaela Tizzoni col tempo di 31’37”.

Da segnalare la prestazione dell’inossidabile Severino Aondio, classe 1932, che ha chiuso la sua performance con il tempo di 47’53”, un piccolo grande record per mito della corsa in montagna, che all’età di 91 anni ha ancora spirito, forza e entusiasmo per arrivare la traguardo sorridente e in splendida forma. Chapeau!

Check Up che ha visto una buona partecipazione di atleti e appassionati della montagna con oltre 60 iscritti. La giornata, organizzata impeccabilmente dagli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca è proseguita con la celebrazione della messa, quindi le premiazioni e l’aperitivo offerto dalla Penne Nere.

La galleria fotografica è stata curata da Giancarlo Airoldi.