Basket DR 1. Civatese corsara sul campo di Sondrio

Sprint nell’ultimo quarto per i grigiorossi (50-68)

15 punti a testa per Simone Bianchi e Riccardo Rotta

SONDRIO – L’Edilcasa Civatese ottiene una vittoria molto importante sul campo della Sportiva Sondrio, vittoria che favorisce anche i “cugini” mandellesi, che mettono due punti in più di distacco coi valtellinesi grazie alla vittoria di venerdì su Villaguardia.

Dopo un inizio lento, sono i grigiorossi civatesi ad avere lo sprint giusto, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 9-15. Nella seconda frazione i padroni di casa provano a riavvicinarsi, ma Civate è brava a mantenere il distacco, andando negli spogliatoi con quasi dieci punti di vantaggio (22-31).

La Sportiva, alla ricerca di punti per migliorare una classifica preoccupante, dà il tutto per tutto nell’ultimo quarto. A cinque minuti dalla fine i ragazzi di coach Gianfranco Busi sono a soli tre punti di distacco, ma i lecchesi non si fanno impressionare. In due minuti la Civatese preme sull’acceleratore e vola via, chiudendo il match con quasi venti punti di vantaggio (50-68).

“Una vittoria che mancava da tempo a Sondrio, pur con una difesa non impeccabile – dichiara coach Fausto De Lazzari – sono contento per i miei ragazzi”

SPORTIVA SONDRIO – EDILCASA CIVATESE 50-68

PARZIALI: 9-15; 22-31; 36-47

CIVATE: Bianchi 15, Rotta 15, Castagna 7, Lomasto 7, Corti 6, Butti 6, Butta 5, Panzeri 4, Minari 2, Galliani 1, Negri, Bosso. All. De Lazzari