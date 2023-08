Paolo Cagnotto presenta la sua ultima opera: “Ho l’algoritmo nel sangue”

Il libro del noto giornalista, grafico e vignettista raccoglie 101 illustrazioni satiriche dedicate all’algoritmo

Questa sera, giovedì, alle ore 21 la presentazione a Cremeno a Villa Carnevali all’interno de “I giovedì della Fucina”

INTROBIO – L’ultima opera editoriale di Paolo Cagnotto “Ho l’algoritmo nel sangue” una raccolta di quarant’anni di vignette che raccontano il suo talento e la sua passione.

Personaggio eclettico, Paolo si è trasferito in giovane età in Valsassina. Dopo gli studi nel campo della comunicazione e alcune esperienze presso case editrici, studi grafici e agenzie di pubblicità. Tra le sue doti sicuramente spicca quella delle caricature umoristiche, per far vivere i suoi soggetti predilige come tecnica l’uso dei pantoni a china. Negli ultimi anni si avvale anche dell’utilizzo del graphic computer ma la sua è una continua sperimentazione con passaggi anche a tecniche miste con fotoritocchi.

I suoi personaggi sono stati pubblicati anche su quotidiani nazionali e vanta collaborazioni con alcune vignette sul settimanale 7.

“Ho chiesto cos’é un algoritmo a una trentina di persone, un piccolo campione di umanità di diversa età e cultura. Solo un decimo ha risposto correttamente dicendo che è “una sequenza di dati” per il resto ho ricevuto le risposte più disparate – spiega Paolo Cagnotto – Quindi ho pensato di applicarli all’uso comune sostituendoli alle vere entità che di solito ci sconvolgono la vita. Per fare questo mi sono avvalso dei personaggi delle mie vignette. Alcuni sono presi dalla vita reale e alcuni reinterpretati secondo il mio modo di vederli. Altri invece sono stati inventati sulla carta con un tratto particolarmente umoristico e grottesco. Sono personaggi che incontro in strada e nella vita di tutti i giorni e quando li osservo da vicino rimando sempre stupito. A volte mi chiedo ma questo l’ho disegnato prima io o viceversa, il più delle volte non è “viceversa”, Significa forse che “Ho l’algoritmo nel sangue”.

Il volume di 94 pagine racchiude 101 vignette ed è in vendita su Amazon in versione cartacea e scaricabile su kindle.

Questa sera il libro sarà il protagonista insieme al suo autore a Villa Carnevali a Cremeno alle ore 21 per una speciale presentazione.

Una appuntamento per conoscere l’ultima impresa editoriale di Paolo e scoprire meglio la sua arte e il suo piglio umoristico.