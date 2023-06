Valsassina Pass, treno+bus per incentivare il turismo in valle

Il costo del biglietto è di 14 euro, mentre i ragazzi fino a 14 anni viaggeranno gratis

Piazza: “Una nuova modalità per vivere la nostra valle, grazie a Regione Lombardia”

LECCO – “La nostra bella Valsassina, grazie all’impegno di Trenord, potrà essere visitata in una nuova modalità grazie alla bigliettazione integrata con il Valsassina PASS – dice il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza – Sono particolarmente lieto che queste iniziative sviluppate in maniera sperimentale prima con il coordinamento della Provincia di Lecco, grazie al lavoro della Presidente Hofmann e del Consigliere Simonetti sul primo bacino del Lago di Como, oggi divengano prassi consolidata con la collaborazione di tanti attori per vivere tutto il nostro territorio dal lago fino alla montagna”.

La promozione è a tariffa unica – 14 euro – e varrà per tutta l’estate, fino all’11 settembre 2023. Sono inclusi nel biglietto speciale: un viaggio in treno con Trenord andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Lecco, Varenna o Bellano; il biglietto del bus con Arriva di andata e ritorno da Lecco, Varenna o Bellano sulle linee linee D21 Bellano – Esino, D25 Bellano – Avano, D26 Bellano – Vendrogno, D27 Bellano – Premana, D35 Lecco – Premana (Lecco, Barzio, Taceno Premana). Gratis i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto.

“Un ringraziamento particolare per aver dato impulso a queste iniziative va a Regione Lombardia nelle figure dell’Assessore Claudia Terzi, che ne ha seguito le prime sperimentazioni e che oggi vengono proseguite in continuità dal nuovo Assessore ai Trasporti Franco Lucente. Con iniziative come questa la Valsassina si avvicina ancora di più a Milano e a tutta la Lombardia, sono convinto che in tanti coglieranno questa opportunità” conclude Piazza.