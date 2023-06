Casargo. Donna cade sul sentiero, si mobilita il soccorso alpino

L’incidente nel primo pomeriggio di ieri, domenica, lungo l’anello del Monte Muggio

Sospetta distorsione alla caviglia per la 50enne, trasportata in ospedale dopo un intervento di tre ore

CASARGO – Soccorso alpino in azione nel primo pomeriggio di ieri, domenica, per aiutare una donna di 50 anni scivolata sul sentiero in zona Sant’Ulderico, lungo l’anello del Monte Muggio.

Giunti sul luogo dell’incidente, i tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone della XIX Delegazione Lariana hanno raggiunto la donna, constatando la presenza si una sospetta distorsione a una caviglia. Dopo la valutazione sanitaria, la cinquantenne è stata trasportata in barella fino al parcheggio di Giumello.

Ad aspettarla l’ambulanza di Soccorso Centro Valsassina, che ha provveduto al trasferirla in ospedale. L’intervento ha coinvolto una decina di soccorritori ed è durato tre ore circa.