Dervio, due giovanissimi soccorsi nella notte per intossicazione etilica

DERVIO – I soccorsi sono stati allertati due volte nella notte fra venerdì e sabato a Dervio, in entrambi i casi per l’intossicazione etilica di ragazzi giovanissimi.

La prima chiamata all’Areu è arrivata una decina di minuti prima dell’1, da via alla darsena: una ragazza di 18 anni, che era in compagnia di un amico anche lui sotto l’effetto dell’alcol, è stata soccorsa dai volontari del soccorso di Bellano e portata in codice giallo al pronto soccorso di Gravedona per accertamenti.

Alle 3.20 la seconda richiesta d’aiuto: per un 21enne, anche lui intossicato dall’alcol, portato in codice rosso all’ospedale di Gravedona, dove resta ricoverato in condizioni serie.

“Per quanto mi risulta – spiega il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli – non c’erano feste organizzate, i due episodi sono slegati fra loro”.