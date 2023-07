Colico. Giovane scout accusa un malore, intervengono i soccorritori

Il ragazzo stava campeggiando con altri compagni in località Villa Osio

Intervenuti Stazione di Valsassina-Valvarrone, Vigili del Fuoco e Croce Rossa

COLICO – Uno scout è stato soccorso a Colico, dopo aver accusato un malore. Ad attivare i soccorsi il 118, dopo la richiesta d’aiuto lanciata da parte dei compagni che si trovavano insieme al giovane. Il gruppo stava campeggiando in località Villa Osio ieri, domenica in tarda mattinata, quando è successo il fatto.

A intervenire sul posto Soccorso Alpino (Stazione di Valsassina-Valvarrone), Vigili del Fuoco e Croce Rossa di Colico. Arrivati con tutte le attrezzature sanitarie, i tecnici hanno collaborato tra di loro per stabilizzare il ragazzo. Dopo averne valutato le condizioni, lo hanno caricato sulla jeep in dotazione dei pompieri e trasportato verso l’ambulanza per fargli ricevere le cure mediche necessarie.