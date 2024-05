Valmadrera. Serata di gala per il 50° della Polisportiva

Una appuntamento di ricordi e testimonianze

VALMADRERA – Si è tenuta la serata di gala in occasione del 50° della Polisportiva di Valmadrera e gestita dal giornalista Stefano Spreafico. L’evento è iniziato con un video di foto d’epoca e di racconto della storia della Polisportiva, con gli sport del calcio, basket, del tennistavolo e del volley femminile. La serata si è svolta lunedì 20 maggio presso il Cinema Artesfera.

Successivamente alla presentazione delle foto d’epoca, lettura dei saluti e delle congratulazioni arrivate dal Presidente della Lnd Giancarlo Abete, dal presidente Coni Lombardia Marco Riva e dall’ex cestita della nazionale Pierluigi Marzorati. A seguire i saluti del Presidente Alberto De Pellegrin e del Sindaco Antonio Rusconi, coinvolto in questa storia, sia come socio fondatore che come allenatore della prima squadra iscritta nel 1974 al campionato giovanissimi a 7 Csi.

L’ospite della serata è stato Don Eugenio Dalla Libera, l’assistente dell’oratorio di allora che diede vita a questa avventura. Ha ricordato il motivo per cui si era deciso di iniziare questo percorso, creando un gruppo che facesse sport all’interno dell’oratorio. Presenti e chiamati sul palco tutti gli altri assistenti dell’oratorio che sono seguiti a Don Eugenio, con un messaggio dal Perù arrivato da Don Tommaso. Ulteriori testimonianze da parte di Dorino Butti, primo presidente della Polisportiva, e di Giuseppe Butti, che faceva parte della prima squadra del ’74 ed ha poi spiccato il volo arrivando a giocare in serie A. Premiati con la maglia del 50° tutti i suoi ex compagni di questa prima squadra della Polisportiva.

E’ stata quindi la volta di Lidia Consolini, partita dalle giovanili del Valmadrera ed arrivata alla convocazione in nazionale femminile under 19 e la premiazione delle squadre votate dal sondaggio on line come team ideali dei 50 anni di basket, volley femminile e calcio. A chiudere le premiazioni dei giocatori con più presenze nelle 3 discipline e le congratulazioni con consegna di targhe ricordo di Lnd Lombardia e Csi rispettivamente da parte di Marco Grassini (Vice Presidente Lnd Lombardia) e Giovanni Sala (Commissario Straordinario pro tempore Csi Lecco).