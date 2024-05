Confcommercio Lecco zona 5: la nuova presidente è Silvia Brivio

Eletta nel corso dell’assemblea svoltasi martedì 21 maggio a Merate

La nuova presidente raccoglie il testimone da Luigi Perego

LECCO – La Zona 5 di Confcommercio Lecco ha un nuovo presidente. Martedì scorso 21 maggio – in occasione della assemblea elettiva tenutasi presso la delegazione della associazione a Merate in viale Verdi 16/bis – è stata infatti eletta alla presidenza della Zona del Meratese Silvia Brivio, titolare della Cartolibreria Brivio Zappa Snc di Osnago.

La neopresidente è stata scelta all’unanimità per rappresentare gli imprenditori dei Comuni del Meratese e del Casatese e raccoglie il testimone dal presidente uscente Luigi Perego (Colorificio Ideatre di Robbiate), in carica dal 2017 (prima per due anni subentrando all’allora presidente Mario Mandelli e poi per l’intero quinquennio 2019-2024).

L’assemblea – a cui ha preso parte anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – ha poi eletto anche i componenti del Consiglio che affiancheranno il presidente Brivio: si tratta di Chantal Spada (Tody Spada di Chantal Spada di Merate) e Luciana Di Marino (Vesta Immobiliare Merate Snc di Merate). Brivio e Spada facevano già parte del consiglio guidato da Perego, mentre Luciana Di Marino è una new entry del Gruppo della Zona.

Il direttore Riva ha voluto ringraziare il presidente uscente Luigi Perego per l’impegno profuso in questi anni a favore delle esigenze dei commercianti del territorio e ha augurato buon lavoro alla neopresidente, ringraziandola per la disponibilità mostrata nell’assumere questo incarico