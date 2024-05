Campionato di Società Allievi/e, l’Atletica Lecco in rosa chiude al 4° posto

Prova unica regionale a Brescia, la squadra maschile al nono posto

Vincono Elisa Dozio (getto del peso) e Filippo Vedana (salto in lungo)

BRESCIA – Dopo il Campionato di Società Assoluto maschile e femminile, lo scorso week-end a Brescia si è gareggiato per il Campionato di Società Allievi maschile e femminile. Vince la Bracco Atletica femminile con 9411 punti, al secondo posto l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter con 9326 punti e terzo posto per il Cus Pro Patria Milano con 9163 punti. Solo 165 punti in meno per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capace di chiudere al quarto posto con 8998 punti.

La formazione lecchese, al maschile, chiude al 9° posto con 7494 punti, a vincere il Cus Pro Patria Milano con 9433 punti, seconda l’Atletica Gavirate con 8842 punti e terza con 8267 punti.

Due vittorie per i lecchesi: Elisa Dozio vince nel getto del peso con 14,21m, Filippo Vedana vince nel salto in lungo con 6,94m migliorando di 17 centimetri il primato personale.

Tre secondi posti con Tommaso Farina (1500m), Pietro Selva (lungo) e ancora Filippo Vedana (110hs)

Nel salto in lungo i lecchesi sono riusciti a prendere il 1° e 2° posto, successo di Vedana e Pietro Selva secondo con 6,88m, anche lui migliorando il primato personale di 12 centimetri. Tommaso Farina secondo sui 1500m con 4’06”85 e Filippo Vedana sui 110hs con 14”45 migliorando di ben 40 centesimi il primato personale.

Ultimi podi lecchesi con Pietro Cesana (peso), Gemma De Capitani (100hs) e Carolina Majer (100m)

Terzo gradino del podio. Sfiora il primato personale Gemma De Capitani sui 100hs, 14”48 a soli 9 centesimi dal suo record. Carolina Majer con 12”63 migliora il primato personale di 5 centesimi, Pietro Cesana nel getto del peso chiude con 12,75m.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara a Brescia

100hs-3^ Gemma De Capitani 14”48 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Elena Invernizzi 15”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11^ Elisa Dozio 15”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

110hs-2° Filippo Vedana 14”45 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m-3^ Carolina Majer 12”63 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Giacinta Mariam Coulibaly 16”83 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 70^ Carlotta Balossi 14”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 72^ Marianna Giordano 14”76 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m-8° Lorenzo Azzalini 11”35 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Gabriele Bezzi 11”69 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 45° Gian Filippo Nigro 12”20 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 75° Riccardo Penati 13”14 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-5^ Giacinta Mariam Coulibaly 25”76 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Elisa Raimondi 27”52 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 45^ Kebe Fall 29”18 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 50^ Emma Pozzi 30”07 (Us Derviese), 55^ Carlotta Balossi 30”43 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-11° Gabriele Bezzi 23”18 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27° Gian Filippo Nigro 23”95 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-10^ Elisa Tarca 1’02”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Sofia Lambrughi 1’07”28 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-20° Davide Buratti 54”42 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Matteo Bellenzier 57”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-6^ Elisa Tarca 2’25”36 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-26^ Davide Cappello 2’07”31 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-9^ Anita Raineri 5’10”79.

1500m-2° Farina Tommaso 4’06”85 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000m-4^ Ilaria Artusi 11’06”0 (Bracco Atletica), 5^ Elisa Menatti 11’08”56 (Us Derviese), 9^ Denise Mascheri 11’38”77 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000m-16° Lorenzo Trincavelli 10’08”24 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-7^ Denise Mascheri 7’57”42 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Gaia Rigamonti 8’13”57 (Gs Virtus Calco).

2000sp-12° Alessandro Meda 6’51”30 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13° Davide Cappello 7’25”26 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-12^ Camilla Comi 1’07”90 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-23° Riccardo Lafranconi 1’04”51 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Staffetta 4x100m-4^ Giulia Anderbegani, Carolina Majer, Gemma De Capitani, Mariam Giacinta Colobaly 49”52 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Staffetta 4x400m-7^ Camilla Comi, Anita Raineri, Elisa Raimondi, Sofia Lambrughi 4’21”46 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-5^ Giulia Anderbegani 1,54m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-17° Andrew Curmà 1,49m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-32^ Rosa Chiara Dubini 9,43m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-19° Andrew Curmà 11,68m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-9^ Giulia Ferrari 5,01m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36^ Kebe Fall 4,46m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39^ Laura Gerosa 4,38m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Rosa Chiara Dubini 4,26m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 48^ Lia Redaelli 4,18m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-1° Filippo Vedana 6,94m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Pietro Selva 6,88m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 31° Matteo Cogliati 5,30m (Merate Atl Promoline).

Getto del peso-1^ Elisa Dozio 14,21m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Francesca Princesse Kouton 10,93m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-3° Pietro Cesana 12,75m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

lancio del disco-17^ Benedetta Nava 18,34m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco-9° Pietro Cesana 33,12m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Simone Mezzera 33,12m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del martello-11^ Francesca Princesse Kouton 23,51m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-5^ Benedetta Nava 32,53m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).