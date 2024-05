Pallanuoto. La Viribus Unitis U19 conquista il campionato lombardo

Decisiva la vittoria di domenica nella piscina di Busto Arsizio

25 i punti che hanno permesso alla Viribus di aggiudicarsi il campionato

BUSTO ARSIZIO – La Viribus Unitis Bosisio Parini U 19 è campione. I ragazzi di Domenico Valtolina si aggiudicano il campionato Pallanuotoitalia girone A2. Decisiva la non facile vittoria di domenica ottenuta nella piscina di Busto Arsizio contro I Magnifici U19 di Milano. Il match si è concluso con il risultato di 6-9 per la squadra ospite, la quale al triplice fischio ha potuto dare via ai festeggiamenti tanto meritati.

Percorso straordinario quello fatto dai ragazzi della Viribus, che hanno dovuto affrontare un girone molto equilibrato, composto da squadre di alto livello. 8 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta per un totale di 25 punti, che hanno garantito alla squadra allenata da Valtolina il titolo.

“Grande merito va a tutti i ragazzi per il loro spirito di sacrificio e senso di appartenenza” le parole della dirigenza pienamente soddisfatta.