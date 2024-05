Al cinema Nuovo Aquilone il documentario “Il Cassetto Segreto”

La proiezione venerdì 24 maggio

All’appuntamento sarà presente la regista Costanza Quatriglio

LECCO – Ennesimo appuntamento promosso dal Cinema Nuovo Aquilone. Venerdì 24 maggio, alle ore 21:00, andrà in scena una proiezione speciale del documentario “Il Cassetto Segreto” con la presenza della regista Costanza Quatriglio.

Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio decide di donare l’immenso archivio paterno alla Biblioteca della Regione Sicilia, il che comporta un lungo lavoro di catalogazione di libri, articoli, fotografie, filmini, registrazioni e oggetti d’arte appartenuti a suo padre, lo scrittore e giornalista Giuseppe Quatriglio, che aveva viaggiato in tutto il mondo venendo in contatto con Marlene Dietrich e Winston Churchill, Cary Grant e Luchino Visconti, Leonardo Sciascia e Audrey Hepburn, Enrico Fermi e Ingrid Bergman, Charlton Heston e Carlo Levi, Renato Guttuso e Jean-Paul Sartre, nonché testimoniato eventi epocali come il terremoto del Belice o la divisione apparentemente insanabile sancita dal muro di Berlino. Quatriglio padre conservava tutto ciò che riguardava la sua vita professionale e personale, riempiendo fino all’orlo la casa-mondo di Palermo in cui la regista è cresciuta. E nel mettere ordine fra le sue cose sua figlia confermerà di avere molto in comune con lui, non ultimo l’amore per il cinema.

Il cassetto segreto del titolo è infatti quello in cui la regista ha potuto mettere mano “a tempo debito” per rendere omaggio a un padre straordinario, ma anche per dare un senso al dolore di quel distacco.

L’ingresso è a 5,00 euro. I biglietti sono disponibili sul sito aquilonelecco.it o alla biglietteria del cinema durante gli orari di apertura della sala.

QUI PER LA LOCANDINA