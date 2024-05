Festival della Letteratura, Matteo Mastragostino presenta il suo libro “Perlasca”

L’autore racconta Giorgio Perlasca attraverso la sua graphic novel

L’appuntamento destinato agli alunni della classe 2^ B dell’Istituto Volta

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. Nel prossimo incontro, l’autore Matteo Mastragostino presenterà il suo libro dal titolo “Perlasca“, un libro a fumetti che racconta la storia di Giorgio Perlasca. L’appuntamento è per giovedì 23 maggio dalle ore 8 alle ore 10 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Volta”.

I destinatari di questo incontro saranno gli alunni della classe 2^B e avranno l’occasione di incontrare Matteo Mastragostino. Dopo lo spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no” presentato lo scorso gennaio a teatro, Matteo Mastragostino presenta la figura di Giorgio Perlasca attraverso la sua graphic novel.

“Sotto l’oscuro potere di un governo filo-nazista, in una città messa a ferro e fuoco dalla battaglia tra russi e tedeschi, un semplice commerciante di carni fece la cosa giusta e si trasformò in eroe. Ecco la sua storia. Matteo Mastragostino, dopo le pagine scritte da Franco Perlasca, figlio di Giorgio, apre questo racconto a fumetti sulla vicenda del Giusto. Vicenda che si apre con il ritorno di Perlasca in Italia e il racconto del suo stesso salvataggio: prima di iniziare la storia che lo vedrà fingersi funzionario di legazione spagnolo per salvare dalle persecuzioni centinaia di ebrei a Budapest, infatti, Perlasca riuscì a fuggire dai nazisti grazie all’avvertimento di un professore – spiega Doriana Pachera – Da qui, l’incontro con il Console spagnolo Sanz Briz, l’avvocato Farkas e i perseguitati di fronte alla legazione spagnola: uomini, donne, vecchi, bambini dai volti pallidi e smunti, gli abiti consumati e lo sguardo, quello sguardo vuoto di chi è consapevole di non aver più un futuro. E ancora: il salvataggio di migliaia di ebrei ungheresi, l’arrivo dei soldati sovietici, il ritorno in Italia, la riscoperta della sua storia e il titolo di Giusto tra le Nazioni. Le tavole di Armando Miron Polacco e i testi di Matteo Mastragostino ci accompagnano attraverso la vita di uno dei Giusti più noti e amati. A parlare non sono solo i personaggi del libro, ma i tratti del volto di un Perlasca sincero e consapevole, dalla risposta pronta, deciso ad aiutare i più deboli anche di fronte alle minacce più esplicite. Un libro per giovani e non solo, per riflettere sulle gesta di un uomo, ma anche sulla gratitudine che, a lui come ai tanti Giusti dell’umanità, tutti noi dobbiamo”.