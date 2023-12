Grave incidente a Casatenovo, due pedoni investiti da un’auto

Un uomo di 81 anni e uno di 52 ann1 trasportati all’ospedale in gravissime condizioni

L’incidente è avvenuto oggi, 15 dicembre, poco prima delle 12 in via Alfieri

CASATENOVO – Grave incidente poco prima delle 12 di oggi, venerdì 15 dicembre, in via Alfieri a Casatenovo, nei pressi del cimitero di Valaperta. Un’auto avrebbe investito due pedoni, sul posto si sono precipitati i soccorsi: oltre all’elisoccorso di Como, due ambulanze, un’auto infermieristica e un’automedica.

Un uomo di 81 anni, residente a Casatenovo, è stato trasportato in gravissime condizioni (codice rosso) all’ospedale San Gerardo di Monza con traumi alla testa, al torace, al bacino e a una gamba. In gravissime condizioni anche l’altro pedone investito, 52 anni, anche lui residente in città, trasportato con l’elicottero in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma alla testa.

Soccorsa anche la donna di 56 anni alla guida della Chevrolet che, senza traumi evidenti, è stata comunque trasportata in codice verde (poco critico) all’ospedale di Vimercate. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Merate che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.