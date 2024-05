Cai Calco. “Sessant’anni e non sentirli”, arriva l’alpinista Federica Mingolla

L’alpinista fa parte del gruppo di 9 donne selezionate per la spedizione tutta al femminile sul K2

CALCO – Le iniziative della rassegna celebrativa dei sessant’anni del Cai Calco “Sessant’anni e non sentirli”, continuano presso la sede del Cai di via Indipendenza, 17 a Calco. Il prossimo appuntamento è per venerdì 10 maggio alle ore 21 con l’evento per gli appassionati di montagna dal titolo “Fragile come una roccia“. Sarà presente la giovane alpinista Federica Mingolla.

Mingolla, climber di fama internazionale, è una delle nove donne selezionate per la spedizione tutta al femminile sul K2, organizzata dal Cai centrale per la prossima estate. Durante la serata, Federica condividerà la sua storia e le sue esperienze di scalata, soffermandosi in particolare sulle sfide e le gratificazioni dell’arrampicata ad alta quota. Inoltre, offrirà spunti di riflessione sulla spedizione K2 in arrivo e sul ruolo delle donne nel mondo dell’alpinismo. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.