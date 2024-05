GeoCult: questo fine settimana si conclude con il reading teatrale su Antonio Stoppani

Prenotazioni aperte per la serata conclusiva di domenica

LECCO – Il 1° Festival italiano delle Geoscienze organizzato dal Comune di Lecco procede nel fine settimana con incontri e attività rivolti a tutta la cittadinanza.

Il Festival propone, tra gli altri appuntamenti, sabato 11 maggio alle 18 presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano la conferenza “Come è cambiato il clima dai tempi di Stoppani? Due secoli di crisi climatica nell’era Antropozoica” durante la quale interverrà Luca Mercalli, celebre climatologo e divulgatore scientifico impegnato nella ricerca su climi e ghiacci alpini, presidente della Società Meteorologica Italiana e consulente dell’Unione Europea. Alle 21.30 in piazza Garibaldi si terrà il concerto per la rassegna “Sound of Lecco” con i BNKR44, che si esibiranno con il loro mix di urban, pop elettronico e rock 3.0.

Il festival si concluderà domenica 12 maggio alle 20 con un reading teatrale con Andrea Carabelli “Antonio Stoppani, il professore con lo zaino in spalla”, su testo di Giampiero Pizzol, presso La Piccola, piazzale Cassin. Un reading che ruota intorno alla figura di Stoppani che viaggia per l’Italia cominciando dalle Alpi fino all’Etna. Uno studioso che nel suo capolavoro “Il Bel Paese” racconta l’Italia agli italiani: vette alpine, grotte, vulcani, miniere, foreste, laghi, ghiacciai, tutto il paesaggio di questo grande giardino d’Europa entra a pieno titolo nella prosa manzoniana del nostro professore con lo zaino in spalla. L’ingresso è gratutito ed è possibile registrarsi al reading teatrale tramite il seguente link.

Per maggiori informazioni contattare Lecco Tourism all’indirizzo infopointlecco@comune.lecco.it o allo 0341 481485.