Merate, la Pro Loco lancia l’ecopista a energia solare per giocare pensando all’ambiente

Gara di macchinine alimentate dall’energia solare alla casetta green

Appuntamento sabato 1, 22 e 29 giugno con le gare di formula… E

MERATE – Tre appuntamenti per cimentarsi con le proprie abilità di piloti con l’ecopista a energia solare, divertendosi con il gioco più amato da intere generazioni di bambini sperimentando al contempo quali azioni concrete si possono promuovere, ogni giorno, per provare a voler un po’ più bene all’ambiente.

A proporre, a piccoli e no, l’iniziativa è la Pro Loco che, su impulso del consigliere Andrea Simonetti, ha allestito nel parco di piazza don Minzoni, dove c’è anche il centro anziani, la casetta green per sensibilizzare e promuovere le best practise in tema ambientale.

Tre le date da cerchiare sul calendario, ovvero il 1°, il 22 e il 29 giugno, quando si terranno le gare a cronometro sull’ecopista solare di formula… E (che sta per energia) realizzata dallo stesso Simonetti, prendendo una normale pista per le macchine e alimentandola a energia solare grazie a un apposito marchingegno.

“Abbiamo promosso la casetta green perché volevamo creare un punto di sensibilizzazione e divulgazione della transizione energetica, delle buone pratiche di risparmio e salvaguardia ambientale ad essa correlate – spiega Simonetti, supportato in questa iniziativa dall’intero direttivo della Pro Loco capitanato da Simona Vitali -. Da qui è nata l’idea di accompagnare, attraverso giochi ed esperimenti, ragazzi, bambini e anche adulti alla scoperta dell’energie rinnovabili e in particolare degli impianti fotovoltaici per produrre energia senza immissioni di anidride carbonica. Proprio per questo abbiamo promosso incontri con le scuole notando che i ragazzi sono molto sensibili a un argomento che invece non sembra riscuotere la dovuta attenzione tra gli adulti”.

Non resta quindi che provare a La partecipazione è libera e gratuita a partire dai 4 anni di età: è consigliata la prenotazione allo 039 9901323. L’inizio delle gare è previsto per le 15.