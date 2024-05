I danzatori dell’Asc Ballabio 89 e di Arte Danza Lecco trionfano ai campionati italiani di Firenze

Ottimi risultati da parte di tutti gli atleti che hanno preso parte alla competizione

BALLABIO – Sabato e domenica 11 e 12 maggio si sono svolte presso lo Spazio Reale Group a Campi Bisenzio (Firenze) le finali nazionali di danza organizzate dal Centro Sportivo Italiano.

Lo scorso 14 aprile gli artisti ballabiesi si erano qualificati alle regionali lombarde in ottime posizioni garantendo l’accesso a questa competizione. Il Comune di Ballabio osservando e riconoscendo il talento di questi giovani artisti, da determina, ha deciso di offrire agli atleti i due Pullman di Linee Lecco che hanno accompagnato i ragazzi fino a Firenze.

Asc Ballabio 89 ha offerto e sponsorizzato la gara a tutte le 20 coreografie in gara. Barbara Fomasi Nicole Giro e Sara Malagutti, insegnanti di Asc Ballabio hanno accompagnato le 40 atlete/i in questi due giorni intensi di gare.

Sabato si sono svolte le gare Junior e senior che hanno visto coinvolte le ragazze dei corsi avanzati e le ragazze dei gruppi intermedi per gli stili di danza classica moderna e contemporanea.

La solista Gaia Petra Amanti con la variazione Gulnara si è aggiudicata un bellissimo terzo posto, Francesca Malighetti di Arte Danza Lecco ha vinto una bellissima borsa di studio per un corso estivo. Benedetta Ciceri si è esibita con la coreografia neoclassica Sparkling Softly perfomando molto bene nonostante non sia salita sul podio.

Il gruppo intermedio ha ballato una coreografia di danza classica “arrival of the birds” ispirandosi al documentario disney The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos . Suggestivi i costumi creati da Marisa Martinelli e alcune mamme del gruppo. Eleganti e armoniose le ragazze.

Il gruppo perfezionamento di classica ha gareggiato con due coreografie quella di Summer 3 temporale ed una di repertorio tratta dal balletto la “Bayadere” la danza dei Pappagalli che con grazia ed equilibrio ha raggiunto la seconda posizione del podio.

Il gruppo di danza moderna e contemporanea coreografato da Barbara Fomasi si è esibito con una coreografia ispirata al Film vincitore del David di Donatello “Io capitano” un tema attualissimo che le ragazze hanno deciso di rappresentare. La Giuria ha premiato la coreografia con una borsa di studio al 100% per Bari Danza.

Successivamente i due gruppi uniti di Intermedio e avanzato hanno gareggiato con Free dance, come dal titolo una danza libera ed inclusiva, aggiudicandosi il secondo posto. Sofia Invernizzi solista modern ha vinto una borsa di studio per un corso di perfezionamento annuale al chorus dance di Firenze, e Giorgia Bellingeri di Arte Danza Lecco si è classificata terza con la coreografia Outside of you.

Domenica è stata la giornata dei baby e dei children e delle danze Urbane Hip Hop.

Le bambine del grado 2 di Ballabio con la coreografia “Boccioli in primavera” di Sara Malagutti si è classificata terza , la coreografia passo a tre Mirliton Dance con Badoni Davide, Aldeghi Giadajoe, Viganó Alice al Secondo posto.

Il gruppo di grado 3 con la coreografia Fairy Land, ispirata ad un giardino di fate, ha vinto una borsa di studio per Bari danza. Il gruppo di Hip Hop che ha gareggiato nella categoria Show Dance si è classificato in terza posizione e Giulia Parodi è stata encomiata dalla giuria con una borsa di studio dal valore di 50€ , per aver interpretato alla perfezione il ruolo di Michael Jackson.

I solisti baby, children e Junior hanno raggiunto inoltre bellissime posizioni: Davide Badoni oro come solista classico più numerose borse di studio; Ginevra Clemente di Arte Danza Lecco due argenti per classico e contemporaneo e anche per lei numerose borse di studio con coreografie di Daniela Pensotti e Maria Nicolini; Giada Badoni argento in Hip Hop più borsa di studio; Aurora Maria Invernizzi argento in Hip hop. Stessa qualificazione nella categoria Senior per il passo a due Snider e Riitano le due insegnanti di Hip Hop di Asc Ballabio che hanno coreografato i balletti i balletti della sezione Urban.

Le insegnanti a cominciare dalla coordinatrice Barbara Fomasi si dicono entusiaste di questo campionato Nazionale. “Il livello era abbastanza alto e la giuria composta da Francesco Borelli, Anna Rita Larghi, Teresita del Vecchio, Stefania Pigato, Endro Bartoli molto critica nel valutare le 158 coreografie in gara. È stata un’esperienza che ha permesso alle giovani promesse della danza di confrontarsi con una realtà più grande, ma soprattutto un modo per fare gruppo e condividere insieme momenti indimenticabili” hanno commentato. “I genitori hanno avuto un ruolo importante in queste 3 giornate, alcuni hanno accompagnato, altri hanno fatto il tifo ed ininterrottamente hanno sostenuto i propri figli in quest’arte incoraggiandoli a far del loro meglio, a non mollare anche di fronte alle difficoltà e alle sconfitte”.